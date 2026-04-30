Participación masiva en Cáceres con un flashmob que refuerza la candidatura a Capital Europea de la Cultura

La plaza de San Jorge ha vuelto a convertirse este jueves en un escenario colectivo en el que cerca de 300 personas han participado en un flashmob impulsado por la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. La acción, enmarcada en el Día Internacional de la Danza, ha reunido a niños, jóvenes y mayores en una coreografía común que ha servido para reforzar el relato participativo del proyecto.

Un flashmob es una acción organizada en la que un grupo numeroso de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza una actuación inusual durante unos minutos y se dispersa rápidamente. "Ha sido otro éxito. Mover tanta gente y que salga todo bien, con niños tan pequeños y personas de incluso 90 años, es muy emocionante", ha señalado la coordinadora de la candidatura, Iris Jugo, tras la actividad.

La iniciativa, titulada "Europa se mueve en Cáceres / Cáceres moves Europe", ha sido organizada junto al Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero (su directora es Montserrat Franco) y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Deportes, en conexión con la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte.

Carácter abierto e inclusivo

Uno de los aspectos más destacados ha sido el carácter abierto e inclusivo de la propuesta. Han participado alumnos de distintos centros educativos, junto a personas mayores vinculadas a programas municipales. Acudieron niños de centros como El Brocense, el Norba Caesarina, el Colegio María Auxiliadora, el Colegio San José y el Colegio Donoso Cortés.

La coreografía, trabajada durante semanas en colegios e institutos, ha incorporado además una novedad visual: los alumnos del conservatorio han formado la palabra Europa frente a la puerta de la Preciosa Sangre, reforzando el mensaje simbólico de la acción. Se ha desarrollado sobre la canción "Extremadura", de Shara Pablos. La cantante ha cedido los derechos de uso del tema para la candidatura y se ha preparado una versión remix adaptada a la dinámica coreográfica.

Impulso al proyecto cultural

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas reflejan el momento que vive la candidatura. "Es muy fácil que la gente participe, hay muchas ganas", ha afirmado Jugo, que considera que el paso a la fase final ha reforzado la confianza colectiva: "Ya nos lo creemos más, vemos que tenemos muchas opciones y ahora toca demostrarlo" .

La candidatura se encuentra actualmente en fase de redefinición estratégica tras las indicaciones de la Comisión Europea, con el objetivo de diseñar nuevas acciones que incrementen la implicación ciudadana y el peso de los creadores locales.

Cultura, deporte y ciudad

El flashmob ha vuelto a poner en diálogo dos de los ejes actuales de la ciudad: la aspiración cultural europea y su reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte. Ambas líneas, según defienden desde la candidatura, comparten una misma base: la capacidad de movilizar a la ciudadanía.

"En Cáceres no hay día que no haya algo cultural. Simplemente hay que mostrarlo y unificarlo", ha subrayado Jugo, que ha insistido en el potencial del territorio como referente cultural .

Durante unos minutos, la plaza de San Jorge ha vuelto a convertirse en ese punto de encuentro donde distintas generaciones han compartido escenario. Una imagen que la candidatura quiere repetir como carta de presentación de una ciudad que busca proyectarse en Europa desde la participación.