El PP de Cáceres carga contra el PSOE tras las acusaciones por el suelo industrial y no descarta acciones legales

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha defendido la gestión municipal del suelo industrial y ha señalado que no se descarta emprender acciones legales tras las acusaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista (GMS) con respecto a las permutas de terrenos para ampliar el polígono de Capellanías.

Adquisición de suelo

Orgaz ha respondido así a las críticas sobre supuestos intereses en la adquisición de suelo industrial en la ciudad, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha enmarcado las acusaciones en un contexto de confrontación política. Y ha insistido en que este tipo de afirmaciones se repiten coincidiendo con “avances en la planificación industrial”.

El portavoz municipal ha recordado que las diligencias abiertas en relación con el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, han sido archivadas por la Fiscalía Provincial tras la denuncia presentada en su momento por la propia portavoz del GMS, Belén Fernández. Y ha subrayado que este archivo pone fin a cualquier actuación judicial sobre ese asunto.

"Casualidad llamativa"

Asimismo, ha respondido a las declaraciones realizadas el pasado lunes por Fernández, quien tachó de “casualidad llamativa” la situación de determinados suelos industriales aún pendientes de expropiación en Capellanías. Orgaz ha enmarcado estas afirmaciones dentro de la misma línea de críticas reiteradas por parte de la oposición.

Así, el portavoz municipal ha criticado la gestión del anterior equipo de Gobierno socialista en materia de suelo industrial, asegurando que “no existía planificación ni documentación relevante en los informes de traspaso de poderes”. Y ha defendido que el actual Ejecutivo impulsa “avances significativos” en este ámbito.

Por último, ha advertido de que, si continúan las acusaciones sin respaldo legal, el equipo de Gobierno popular valorará emprender acciones judiciales para “defender la honorabilidad de sus miembros”. Por lo que ha instado al GMS a acudir a los tribunales si mantiene sus sospechas