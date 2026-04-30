La Sindicalista presenta a El Marqués como primer artista confirmado de su exposición internacional en Cáceres

La galería de arte y estudio de diseño La Sindicalista, ubicada en la calle Roso de Luna de Cáceres, ha comenzado a dar a conocer a los artistas seleccionados para la segunda edición de sus Premios de Adquisición y Exposición Colectiva, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 11 de junio a las 20.00 horas.

En esta ocasión, la muestra estará dedicada a Clío, musa de la Historia, aunque desde la organización subrayan que no se pretende una interpretación literal del concepto histórico. La propuesta invita a los artistas a ofrecer una mirada crítica y contemporánea, abierta a la reflexión social y política, a la historia personal o incluso a relatos ficticios, siempre desde una reinterpretación libre del concepto.

Participación internacional y plazo finalizado

La convocatoria, de carácter internacional, ya se encuentra cerrada tras haber permitido la participación de creadores de distintas procedencias, quienes han podido inscribirse, consultar las bases y presentar sus propuestas dentro del plazo establecido. Esta amplia respuesta refuerza el alcance global de la iniciativa.

El Marqués abre la lista de seleccionados

El primer artista anunciado a través de las redes sociales de la galería ha sido El Marqués, ilustrador y diseñador gráfico afincado en Barcelona. Su trabajo se mueve con soltura entre la edición, la publicidad y la música, construyendo imágenes que no solo se observan, sino que también se sienten. Participa en esta exposición con la obra 'Gipsy Witch', una pieza que despliega un imaginario magnético en el que lo esotérico y lo popular se entrelazan. Con ecos del cartelismo clásico y una sensibilidad contemporánea, su propuesta destaca por su ritmo, carácter y una fuerza gráfica difícil de ignorar.

De 320 propuestas a 19 artistas seleccionados

En los próximos días, la galería continuará desvelando nuevos nombres de los artistas seleccionados a través de sus canales oficiales, hasta completar progresivamente el elenco de 19 participantes que formarán parte de esta segunda edición. En total, la convocatoria ha recibido 320 propuestas procedentes de artistas nacionales e internacionales, entre ellos figuras como la ucraniana Nina Murashkina, originaria de Donetsk, una de las ciudades afectadas por los bombardeos en el contexto de la guerra en Ucrania.

De este modo, la expectación en torno a la exposición se mantiene al alza de cara a su inauguración, consolidando la cita como un punto de encuentro destacado para la creación contemporánea. Paralelamente, desde la organización se subraya la necesidad de apoyo externo, ya que el proyecto se financia íntegramente con recursos propios, por lo que la galería se muestra abierta a la colaboración de patrocinadores tanto públicos como privados.