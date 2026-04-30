Vox ve cerca un acuerdo con el PP para sacar adelante los presupuestos de Cáceres: "Va bien encaminado"

El acuerdo para desbloquear los presupuestos municipales de Cáceres empieza a asomar, aunque todavía no está cerrado. El portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha reconocido que las conversaciones con el gobierno local del PP "van bien encaminadas" y que en los últimos días se ha producido un acercamiento de posturas, si bien ha evitado dar por hecho el apoyo definitivo de su grupo hasta conocer el documento final.

Según ha indicado, el PP está "sopesando" las propuestas de Vox y puede haber "alguna información pronto", aunque ha recalcado que "todavía no está firmado". El portavoz de Vox ha insistido en que falta una última reunión para matizar el documento definitivo. "Han aceptado una de las últimas medidas que habíamos dicho que tenían que incorporar y estamos pendientes de volvernos a juntar", ha apuntado, aunque prefiere no desvelar el punto exacto. En cualquier caso, ha subrayado que la disposición es buena y que ha habido "buena sintonía desde el primer momento".

Un posible pleno en mayo

El calendario pasa ahora por cerrar el texto, llevarlo a la Comisión de Economía y convocar después un pleno extraordinario. Gutiérrez cree que, si el acuerdo se termina de concretar, las cuentas podrían estar operativas "a mediados de mayo, a finales de mayo", aunque ha pedido prudencia porque el último documento todavía no está sobre la mesa. Cabe recordar que el presupuesto del Imas ya fue aprobado. Vox no ha querido entrar en el detalle de las medidas pactadas por "delicadeza y respeto" antes de que el acuerdo sea definitivo.

Reproche por los plazos

El portavoz de Vox también ha admitido que "el presupuesto llega tarde". Ha recordado que las primeras reuniones se produjeron en noviembre de 2025, pero que la convocatoria electoral paralizó las negociaciones. Después, según ha dicho, los encuentros han sido "esporádicos, fugaces y dilatados en el tiempo".

Gutiérrez ha explicado que su grupo siempre ha estado dispuesto a sentarse a negociar, aunque ha considerado que no ha habido una voluntad clara de avanzar con rapidez. Ahora, con la negociación en su tramo final, Vox espera recibir el documento definitivo para hacer una "evaluación global" y decidir si da el visto bueno a unas cuentas que el PP necesita para dejar atrás el presupuesto prorrogado.