Vox Cáceres reclama modernizar la plaza de toros para acoger todo tipo de eventos

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha reafirmado este miércoles su respaldo a la Feria Taurina de San Fernando, después de la presentación del cartel de este año 2026, y ha pedido al gobierno local que impulse actuaciones de mejora en la plaza de toros para garantizar su conservación y ampliar sus usos.

El portavoz municipal de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que la tauromaquia "constituye una expresión cultural con siglos de historia en España, reconocida y protegida por nuestro ordenamiento jurídico". A su juicio, también representa "un importante motor económico y turístico para Cáceres".

Gutiérrez ha defendido que Vox mantiene un "compromiso inequívoco con la defensa de la fiesta nacional" y ha situado ese apoyo frente a lo que considera "ataques ideológicos que buscan su desaparición".

Reivindicación ante el gobierno local

El portavoz de Vox ha afirmado que su grupo ha mantenido una postura "constante y coherente" dentro del equipo de gobierno, respaldando las iniciativas orientadas a preservar, promover y dignificar la tauromaquia en la ciudad.

No obstante, Gutiérrez ha considerado que es necesario "dar un paso más" y por ello ha exigido al gobierno municipal que acometa las mejoras que, según la formación, necesita el coso taurino de Cáceres.

El objetivo, según ha explicado, debe ser garantizar "su adecuada conservación, modernización y aprovechamiento". La petición llega en el contexto de la organización de la feria taurina vinculada a San Fernando, una cita que forma parte del calendario festivo de la ciudad.

Un espacio de uso polivalente

Vox plantea que la plaza de toros no sea entendida únicamente como un recinto destinado a festejos taurinos. Gutiérrez ha defendido que debe concebirse también como una infraestructura pública de uso polivalente, capaz de acoger "todo tipo de eventos culturales, musicales y sociales".

Según ha indicado, ese enfoque permitiría que el recinto tuviera utilidad para más vecinos, sean o no aficionados a los toros. "De este modo, se facilitará que todos los ciudadanos, sean o no aficionados taurinos, puedan beneficiarse de este espacio público, ampliando su utilidad y rentabilidad social", ha señalado.

El portavoz municipal ha concluido reiterando el apoyo de Vox a la feria y animando a los cacereños a participar en unas fiestas que, según ha subrayado, "forman parte de nuestra identidad colectiva".