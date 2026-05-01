El aumento del cuidado masculino en Cáceres impulsa la apertura de una barbería en el barrio de El Perú

Mario Rodríguez abrirá su primera peluquería bajo el nombre de IKYX Barber Studio. El nuevo establecimiento estará situado en el barrio del Perú, concretamente en la calle Almirante Solano Bote, número 2, donde dará comienzo a su actividad profesional con un espacio dedicado a la barbería y la peluquería.

Procede de Saucedilla, aunque se trasladó a Cáceres para cursar el grado medio de Peluquería, que finalizó en 2023. Durante su formación realizó también las prácticas en la ciudad, donde comenzó a tomar contacto con el sector profesional. Tras ello, se dio de alta como autónomo y trabajó durante dos o tres años en un establecimiento ubicado en la avenida París. Sin embargo, este año sufrió una lesión en la muñeca que le obligó a darse de baja temporalmente. Durante ese periodo de pausa, aprovechó para replantear su trayectoria profesional y tomar la decisión de crear su propio proyecto, dando forma a la apertura de su primera barbería. "En unos días me darán el alta y empezaré a trabajar en mi propia peluquería, todavía no me lo creo", afirma Rodríguez.

Un proyecto pensado para crecer

Además, adelanta que la barbería está diseñada para que puedan trabajar dos profesionales, aunque inicialmente comenzará él solo, ya que necesita volver a generar la clientela que tenía antes de su lesión en la muñeca y recuperar el ritmo de trabajo habitual. Como novedad, explica que, aunque los precios serán similares a los de otras barberías de la ciudad, el servicio incluirá un café o agua de cortesía para los clientes, con el objetivo de mejorar la experiencia durante la visita.

Cada profesional, un estilo propio

En relación con la demanda y la competencia entre peluquerías en la ciudad, el profesional señala que existe una alta demanda del servicio. En su caso, al proceder de un entorno rural, destaca que en apenas dos años ha logrado construir una clientela propia desde cero, gracias al esfuerzo constante, el trato cercano con los clientes y la calidad en los cortes realizados. Según explica, la fidelización es posible cuando se ofrece un buen servicio y se mantiene una relación de confianza con la clientela. Asimismo, considera que, aunque las barberías de moda están en auge, no existe una saturación real del sector, ya que cada profesional desarrolla su propio estilo y termina atrayendo a un tipo de público concreto, lo que permite que cada negocio encuentre su propio nicho de clientes.

El auge del cuidado masculino

Por último, Rodríguez destaca que, en la actualidad, los hombres acuden con mayor frecuencia a cortarse el pelo, ya que existe una mayor preocupación por el cuidado de la imagen personal masculina y por mantener un aspecto cuidado de forma habitual. "Hay clientes que vienen una vez al mes, otros cada semana y algunos cada tres meses, depende mucho de cada persona y de sus hábitos. Pero si hoy en día se están abriendo tantas barberías y la mayoría funcionan, es por algo", concluye.