Cáceres acelera las cuentas de 2026 con el respaldo de Vox

El Ayuntamiento de Cáceres avanza en la elaboración de las cuentas municipales de 2026, que el Gobierno local prevé aprobar en el mes de mayo con el respaldo de Vox, según ha confirmado el portavoz municipal, Ángel Orgaz.

Fase final

Orgaz ha señalado que el documento presupuestario se encuentra en una fase “prácticamente final” tras varios meses de trabajo técnico y negociación política. Según ha explicado, en los próximos días entrará en la fase administrativa previa a su debate en comisión informativa y posteriormente en pleno municipal.

El portavoz ha subrayado la importancia de que el presupuesto esté aprobado lo antes posible para garantizar su ejecución durante el ejercicio 2026, evitando retrasos en inversiones y en la planificación de los servicios públicos. “Nos gustaría que en el mes de mayo el presupuesto estuviera aprobado”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de mantener el ritmo de actuación del consistorio.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha hecho un llamamiento al resto de grupos municipales para facilitar la aprobación de las cuentas, que considera una herramienta clave para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. Orgaz ha insistido en que es necesario actuar con “responsabilidad institucional” para no frenar el desarrollo de la ciudad.

El portavoz ha recordado además que ya se han aprobado previamente los presupuestos de varios organismos dependientes, lo que permitirá una mayor coordinación de las políticas municipales una vez entre en vigor el documento principal.

Nuevo Ejecutivo autonómico

Paralelamente, Orgaz ha destacado la importancia de reforzar la colaboración institucional con la Junta de Extremadura, tras la reciente toma de posesión del nuevo Ejecutivo autonómico presidido por María Guardiola. El Ayuntamiento ha trasladado su disposición a mantener una relación “fluida y eficaz” con el Gobierno regional para impulsar proyectos estratégicos para Cáceres.

En conjunto, el equipo de Gobierno confía en que la aprobación de las cuentas de 2026 permita consolidar la inversión pública, mejorar los servicios municipales y dar continuidad a las principales líneas de desarrollo económico y social de la ciudad.