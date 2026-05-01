Cáceres se adentra en el pulso judicial por la Cruz de los Caídos

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que se prepara para una batalla legal en torno a la situación de la denominada Cruz de los Caídos de Plaza de América, después de que el equipo de Gobierno popular confirmara que recurrirá la decisión administrativa que afecta al monumento y que -si el recurso no prospera- no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa (judicializando el asunto).

Recurso

El portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha explicado que el consistorio está trabajando en la elaboración de un recurso en vía administrativa, que será presentado dentro del plazo legal de un mes. “Se está trabajando en la elaboración de dicho recurso y se presentará en las próximas fechas dentro del plazo establecido”, ha señalado.

El Gobierno local ha defendido que, si el recurso no prospera, el Ayuntamiento está dispuesto a continuar la defensa del asunto por otras vías jurídicas. En este sentido, no se descarta acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o a cualquier otra acción legal que se considere necesaria para respaldar su posición.

Salvemos la Cruz

Además, el alcalde, Rafael Mateos, mantiene contactos con colectivos ciudadanos, entre ellos la plataforma Salvemos la Cruz de los Caídos, con el objetivo de escuchar distintas posturas sobre el futuro del monumento, en un contexto de creciente tensión política y social en torno a su mantenimiento o retirada.

Desde el equipo de Gobierno insisten en que su posición es clara y conocida, y subrayan que actuarán “en defensa de sus criterios” en el marco legal correspondiente.