Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PresupuestosLa Madrila CáceresFeria del LibroSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Hostelería

Cáceres apuesta por retener talento joven con ayudas para formar en restauración con Atrio y Caja Rural de Extremadura

La entidad financiera destinará 300 euros mensuales a cada uno de los quince alumnos de la quinta edición de Atrio Formación

Firma del convenio.

Firma del convenio. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El sector de la hostelería continúa siendo uno de los pilares económicos de la región, especialmente en ciudades como Cáceres, donde la gastronomía se ha consolidado como un motor de atracción turística. En este contexto, Caja Rural de Extremadura y la Fundación Atrio han sellado un acuerdo para reforzar la capacitación de jóvenes que aspiran a trabajar en restauración.

El convenio permitirá financiar becas dirigidas a los alumnos de la quinta edición de Atrio Formación, un programa impulsado por la fundación vinculada al reconocido restaurante cacereño. En total, una quincena de estudiantes recibirán una ayuda de 300 euros mensuales mientras dure el proceso formativo.

Firma institucional en Cáceres

El acuerdo fue suscrito en la capital cacereña por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el vicepresidente de la Fundación Atrio, Juan Antonio Pérez. Al acto también asistieron la directora general de la entidad financiera, Rocío Morales, y el chef Toño Pérez, referente de la alta cocina en Extremadura.

Durante la firma, Caballo subrayó la importancia del sector: "El sector de la restauración es clave en la economía de la región, y creemos que debe ofrecer excelencia y valor añadido, algo que proporciona la formación de Atrio y por lo que nuestra entidad apuesta", ha señalado.

Becas para retener talento joven

El programa busca facilitar el acceso a la formación especializada, especialmente entre jóvenes que encuentran barreras económicas para incorporarse a este tipo de iniciativas. Con estas ayudas, ambas entidades pretenden favorecer la profesionalización y contribuir a fijar talento en la región.

La alianza también refuerza el papel de la colaboración público-privada —aunque en este caso de carácter social y financiero— como herramienta para impulsar sectores estratégicos en Extremadura, donde la hostelería mantiene un peso relevante tanto en empleo como en identidad cultural.

Compromiso social de la entidad financiera

Este convenio se enmarca en el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, una herramienta con la que la entidad canaliza su inversión social. A través de este fondo, destina cada año al menos el 15% de sus excedentes a proyectos educativos, culturales y sociales.

Noticias relacionadas y más

El objetivo, según la entidad, es que los beneficios generados reviertan directamente en la sociedad extremeña, apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida y generen oportunidades en el territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
  2. El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
  3. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  4. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  5. La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
  6. El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres
  7. Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña
  8. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge

Cáceres apuesta por retener talento joven con ayudas para formar en restauración con Atrio y Caja Rural de Extremadura

Cáceres apuesta por retener talento joven con ayudas para formar en restauración con Atrio y Caja Rural de Extremadura

El Ayuntamiento de Cáceres confía en una cooperación "fluida y eficaz" con el nuevo Ejecutivo extremeño

El Ayuntamiento de Cáceres confía en una cooperación "fluida y eficaz" con el nuevo Ejecutivo extremeño

El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, este sábado en Cáceres para el Congreso de Peñas: homenaje especial a Gerardo Flores

El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, este sábado en Cáceres para el Congreso de Peñas: homenaje especial a Gerardo Flores

Las memorias del exalcalde José María Saponi, una obra de 749 páginas sobre la historia reciente de Cáceres

Las memorias del exalcalde José María Saponi, una obra de 749 páginas sobre la historia reciente de Cáceres

Cáceres impulsa la modernización de sus centros educativos con mejoras en accesibilidad, mantenimiento y eficiencia

Cáceres impulsa la modernización de sus centros educativos con mejoras en accesibilidad, mantenimiento y eficiencia

El aumento del cuidado masculino en Cáceres impulsa la apertura de una barbería en el barrio de El Perú

El aumento del cuidado masculino en Cáceres impulsa la apertura de una barbería en el barrio de El Perú

El programa 'Somos Unic@s' de Fundación Colacao llega al Dioce de Cáceres para ayudar a prevenir el acoso escolar

Cáceres se prepara para el esperado Besamanto de la Virgen de la Montaña con 4.000 roscas y 30.000 estampitas

Cáceres se prepara para el esperado Besamanto de la Virgen de la Montaña con 4.000 roscas y 30.000 estampitas
Tracking Pixel Contents