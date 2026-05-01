Cáceres apuesta por retener talento joven con ayudas para formar en restauración con Atrio y Caja Rural de Extremadura

El sector de la hostelería continúa siendo uno de los pilares económicos de la región, especialmente en ciudades como Cáceres, donde la gastronomía se ha consolidado como un motor de atracción turística. En este contexto, Caja Rural de Extremadura y la Fundación Atrio han sellado un acuerdo para reforzar la capacitación de jóvenes que aspiran a trabajar en restauración.

El convenio permitirá financiar becas dirigidas a los alumnos de la quinta edición de Atrio Formación, un programa impulsado por la fundación vinculada al reconocido restaurante cacereño. En total, una quincena de estudiantes recibirán una ayuda de 300 euros mensuales mientras dure el proceso formativo.

Firma institucional en Cáceres

El acuerdo fue suscrito en la capital cacereña por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el vicepresidente de la Fundación Atrio, Juan Antonio Pérez. Al acto también asistieron la directora general de la entidad financiera, Rocío Morales, y el chef Toño Pérez, referente de la alta cocina en Extremadura.

Durante la firma, Caballo subrayó la importancia del sector: "El sector de la restauración es clave en la economía de la región, y creemos que debe ofrecer excelencia y valor añadido, algo que proporciona la formación de Atrio y por lo que nuestra entidad apuesta", ha señalado.

Becas para retener talento joven

El programa busca facilitar el acceso a la formación especializada, especialmente entre jóvenes que encuentran barreras económicas para incorporarse a este tipo de iniciativas. Con estas ayudas, ambas entidades pretenden favorecer la profesionalización y contribuir a fijar talento en la región.

La alianza también refuerza el papel de la colaboración público-privada —aunque en este caso de carácter social y financiero— como herramienta para impulsar sectores estratégicos en Extremadura, donde la hostelería mantiene un peso relevante tanto en empleo como en identidad cultural.

Compromiso social de la entidad financiera

Este convenio se enmarca en el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, una herramienta con la que la entidad canaliza su inversión social. A través de este fondo, destina cada año al menos el 15% de sus excedentes a proyectos educativos, culturales y sociales.

El objetivo, según la entidad, es que los beneficios generados reviertan directamente en la sociedad extremeña, apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida y generen oportunidades en el territorio.