El Ayuntamiento de Cáceres confía en una cooperación "fluida y eficaz" con el nuevo Ejecutivo extremeño

El nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura ha dejado este jueves dos lecturas opuestas en Cáceres. El ayuntamiento ha valorado positivamente la toma de posesión del Ejecutivo presidido por María Guardiola y ha apostado por mantener una cooperación "fluida y eficaz" con la administración regional, mientras que el PSOE de la provincia ha lamentado lo que considera una "deriva radical" del nuevo gabinete autonómico.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Ángel Orgaz, ha trasladado la felicitación del Ayuntamiento al nuevo Ejecutivo y ha deseado "el mayor de los aciertos" a sus consejeras y consejeros. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Orgaz ha asegurado que el gobierno local está convencido de que se trata de "un gobierno bueno para la ciudad de Cáceres".

Proyectos estratégicos

El Ayuntamiento ha defendido la necesidad de reforzar de forma inmediata la colaboración institucional con la nueva estructura de la Junta. "Desde el Ayuntamiento de Cáceres, de forma inminente, trabajaremos con las distintas consejerías para seguir avanzando en los proyectos estratégicos para la ciudad", ha señalado Orgaz.

El portavoz municipal ha incidido en que ambas administraciones deben dar continuidad a las líneas de trabajo ya iniciadas y mantener "el buen camino" recorrido hasta ahora. El equipo de gobierno confía en que esta nueva etapa permita avanzar en el desarrollo económico y social de Cáceres.

Críticas del PSOE

La lectura del PSOE provincial ha sido muy diferente. Su secretaria general en funciones, María José Pulido, ha criticado el nuevo Ejecutivo de Guardiola y ha afirmado que responde a un "reparto de sillones". "No esperamos nada bueno de este gobierno de la inestabilidad", ha señalado.

Pulido ha sostenido que Extremadura necesita una alternativa centrada en la defensa de los derechos, los servicios públicos y el interés general. En ese sentido, ha reivindicado que esa alternativa la representa Álvaro Sánchez Cotrina.

El PSOE de la provincia también ha advertido de que el nuevo gobierno autonómico nace, a su juicio, condicionado por Vox y por "contrapesos" internos. "No aceptamos un gobierno de parte. Gobernar no es representar solo a un sector, sino garantizar el equilibrio entre todos", ha remarcado Pulido.