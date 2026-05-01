Cáceres impulsa la modernización de sus centros educativos con mejoras en accesibilidad, mantenimiento y eficiencia

La Junta de Extremadura continúa avanzando en su estrategia de modernización de infraestructuras educativas en la ciudad de Cáceres con una nueva intervención en el CEIP Ribera del Marco. El proyecto, promovido por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, se centrará en la mejora de la accesibilidad y el acondicionamiento de espacios en un edificio con varias décadas de antigüedad.

La actuación más relevante será la instalación de un ascensor en el núcleo de escaleras, una medida destinada a eliminar barreras arquitectónicas en un centro que actualmente presenta limitaciones para personas con movilidad reducida. Este tipo de intervención responde a las exigencias normativas en materia de accesibilidad, que buscan garantizar el uso no discriminatorio de los edificios públicos.

Patio del CEIP Ribera del Marco. / CEIP Ribera del Marco

Junto a esta actuación principal, el proyecto contempla otras mejoras puntuales. En el interior, se prevé el reacondicionamiento de la biblioteca mediante nuevos acabados y la incorporación de puertas correderas que permitan una mayor versatilidad del espacio. En el exterior, las obras se centrarán en la adecuación del patio, con intervenciones en pavimentos y sistemas de drenaje para reforzar la seguridad y funcionalidad del recinto.

El CEIP Ribera del Marco, ubicado en la Ronda de San Francisco, cuenta con una superficie construida de unos 1.340 metros cuadrados sobre una parcela de aproximadamente 3.350 metros. Construido a mediados del siglo XX y objeto de reformas parciales a lo largo del tiempo, el edificio presenta carencias en accesibilidad y en las condiciones de algunos espacios, lo que ha motivado esta nueva intervención. El presupuesto de ejecución material asciende a 57.721 euros y el plazo estimado de las obras es de tres meses.

Actuaciones paralelas en otros centros

Estas obras se enmarcan en una política más amplia de intervenciones en centros educativos de Cáceres que comparten problemáticas derivadas de la antigüedad de sus instalaciones.

En el CEIP Nuestra Señora de la Montaña, por ejemplo, la Junta ha adjudicado recientemente las obras de reforma de aseos a la empresa Impercáceres S.L., por un importe de 61.710 euros (IVA incluido), tras un procedimiento abierto simplificado. La intervención, con un plazo de ejecución de 75 días, incluye la renovación integral de estos espacios para mejorar su funcionalidad y adaptarlos a las necesidades del alumnado.

Por su parte, el IES Javier García Téllez será objeto de una actuación de mayor envergadura centrada en la sustitución de los elementos de cubierta. El contrato ha sido adjudicado a Cubiertas y Pinturas Hergar S.L. por un importe de 351.013,29 euros (IVA incluido) , con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Imagen aérea del IES Javier García Téllez. / E.P

Según el proyecto técnico, la intervención en este instituto responde a problemas de filtraciones y humedades detectados en los edificios laterales destinados a talleres. La solución adoptada consiste en la sustitución de chapas de cubierta, canalones y elementos de recogida de aguas por sistemas más eficientes, como paneles sándwich con aislamiento térmico, con el objetivo de mejorar la impermeabilidad y las condiciones de confort interior sin alterar la estructura existente.

En esta línea de actuación también se incluye el CEIP Donoso Cortés, donde se han proyectado trabajos de mantenimiento que abarcan la erradicación de termitas, la adaptación de aseos para personas con movilidad reducida y la mejora de aulas destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales.

La intervención contempla además la sustitución de carpinterías deterioradas, la optimización de la instalación de agua caliente sanitaria mediante sistemas más eficientes y la adecuación de espacios exteriores, como patios y cerramientos, para reforzar la seguridad y funcionalidad del centro.

Imagen del CEIP Donoso Cortés. / CEIP Donoso Cortés

Estas obras han sido adjudicadas a la empresa Altai Ingeniería S.L. por 57.354 euros (IVA incluido) y cuentan con un plazo de ejecución estimado de tres meses.

Una estrategia de intervención progresiva

El conjunto de estas actuaciones refleja una línea de actuación basada en intervenciones parciales, orientadas a resolver problemas concretos como la accesibilidad, el deterioro de instalaciones o las deficiencias constructivas acumuladas con el paso del tiempo.

Aunque en la mayoría de los casos no se trata de reformas integrales, estas obras permiten adaptar progresivamente los centros a las condiciones actuales de uso y a las exigencias normativas. En el caso del CEIP Ribera del Marco, la instalación del ascensor y las mejoras previstas suponen un avance significativo en términos de inclusión y funcionalidad.

Con este tipo de proyectos, la Junta de Extremadura busca equilibrar la conservación del patrimonio educativo existente con la necesidad de garantizar espacios seguros, accesibles y adecuados para la actividad docente del siglo XXI.