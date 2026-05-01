Cáceres se llena de cultura con jazz, musicales y arte nocturno para todos los públicos

Múltiples opciones en la ciudad.

Cáceres acoge una noche de jazz y swing con 'Swing Ton Ni Song'

El grupo extremeño Swing Ton Ni Song ofrecerá un concierto este 1 de mayo a las 19.30 horas en El Corral de las Cigüeñas, en Cáceres, en una cita que promete una velada marcada por el ritmo, la elegancia y el buen ambiente. Las entradas tendrán un precio de 10 euros, en un espacio ya consolidado como referente de la música en directo en la ciudad.

La formación, nacida en 2015, recupera la esencia del jazz, el swing y el dixieland de los años 20 y 30, inspirándose en el estilo clásico de Nueva Orleans. Sus actuaciones se caracterizan por su cercanía con el público, su dinamismo y una puesta en escena cuidada y festiva, que combina temas clásicos del género con arreglos propios.

Con una instrumentación que incluye saxo, guitarra o banjo, contrabajo, batería y voz, el grupo propone un repertorio lleno de energía que invita tanto a la escucha como al baile. Su propuesta mezcla tradición y frescura, transportando al público a la época dorada del swing con un toque contemporáneo. En definitiva, el concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar de música en vivo con sabor vintage en un ambiente íntimo y festivo en el corazón de Cáceres.

El musical de Tarzán aterriza en el Gran Teatro

Este viernes a las 22.00 horas, Tarzán, El Musical sube al escenario con una propuesta familiar que combina emoción, humor y fantasía en un espectáculo visualmente impactante. La historia traslada al público desde el Londres victoriano hasta una selva africana llena de misterio, donde el joven Tarzán, criado por gorilas, se convierte en el centro de una gran aventura. A través de una cuidada escenografía, vestuarios espectaculares y un elenco formado por acróbatas, bailarines, cantantes y actores, la obra recrea un universo mágico pensado para todos los públicos. Respaldado por Theatre Properties, el musical invita a vivir una experiencia escénica donde la valentía, la familia y la imaginación son los grandes protagonistas.

Plena Moon vuelve a Cáceres con una experiencia cultural en el casco histórico

El evento Plena Moon regresa a Cáceres este viernes a las 21.00 horas con una propuesta cultural nocturna que volverá a transformar la Ciudad Monumental en un espacio abierto al arte y la creatividad. La programación se desarrollará en enclaves emblemáticos del casco histórico como las plazas de San Mateo, San Pablo, Veletas y Casa del Sol, donde el público podrá disfrutar de música, intervenciones artísticas y diversas actividades culturales. La iniciativa invita a recorrer el patrimonio histórico de la ciudad en un ambiente festivo y participativo, ofreciendo una experiencia diferente que combina cultura, ocio y el encanto del entorno monumental de Cáceres.