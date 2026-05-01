Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Cáceres: "La actual falta de capacidad eléctrica compromete nuestro futuro industrial"

¿Qué lectura hace la Cámara de Comercio de Cáceres del acuerdo de gobierno autonómico y qué expectativas abre para las empresas de la provincia?

El acuerdo PP-Vox se ha demorado mucho, pero valoramos muy positivamente la vuelta a la estabilidad institucional y que esta se prolongue durante los cuatro años de legislatura. Esto permitirá configurar un gobierno que apruebe cuanto antes el presupuesto de 2026, tome decisiones que generen confianza y certidumbre y centre sus políticas en resolver los problemas del tejido productivo, con un marco fiscal y regulatorio estable y favorable a la actividad empresarial. Extremadura afronta muchos retos en los próximos años, por lo que deseamos al nuevo gobierno acierto y determinación. Por nuestra parte, plena disposición a colaborar.

El pacto habla de rebajas fiscales, control del gasto y simplificación administrativa. ¿Son estas las principales demandas que venían planteando los empresarios cacereños?

-No son todas las demandas, pero sí son importantes. La política fiscal es una buena herramienta para dinamizar la economía y estamos muy de acuerdo con la rebaja de tasas e impuestos que contempla el acuerdo PP-Vox, que esperamos que se intensifique durante la legislatura. El dinero donde mejor está es en los bolsillos de los ciudadanos y en manos de autónomos y empresarios, para que puedan gastar, reinvertir, crear riqueza y empleo e impulsar el crecimiento económico.

«La estabilidad institucional debe ir acompañada de un marco regulatorio y fiscal adecuado, infraestructuras y agilidad administrativa» GABRIEL ÁLVAREZ — PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

También es muy importante la eliminación de burocracia y la simplificación administrativa para hacer una Administración más ágil. El uso generalizado de la Declaración Responsable en todas las consejerías y para la mayoría de procedimientos sería un paso de gigantes, con un efecto muy beneficioso para la región.

El acuerdo incluye actuaciones en energía e industria, con especial atención a la red eléctrica y a los cuellos de botella que frenan proyectos. ¿Hasta qué punto la falta de capacidad eléctrica está condicionando la llegada de empresas a Cáceres?

-La falta de capacidad eléctrica es un asunto del que apenas se habla, pero es un problema serio si queremos que en Extremadura se instalen nuevos proyectos industriales y tecnológicos con consumo intensivo de electricidad. Es desolador que, siendo una potencia en producción eléctrica y generando seis veces más de lo que consume, la región tenga las redes al límite de su capacidad y unas previsiones de inversión insuficientes.

Confío en que el nuevo gobierno sea beligerante para que podamos aprovechar nuestro excedente energético y no quede fuera ningún proyecto inversor por falta de capacidad en las redes. Un ejemplo es el polígono ecoindustrial CCGreen de Cáceres, que no podrá ponerse en marcha hasta que se le asigne capacidad eléctrica suficiente, algo que lleva esperando varios años.

En una provincia que aspira a atraer proyectos industriales, tecnológicos, logísticos y energéticos, ¿qué garantías necesitan los inversores para que el nuevo Gobierno autonómico genere confianza y estabilidad?

La estabilidad institucional de al menos cuatro años genera certidumbre y confianza, pero por sí sola no atrae inversiones. Debe ir acompañada de un marco regulatorio y fiscal adecuado, agilidad administrativa, capacidad eléctrica suficiente, mano de obra cualificada, polígonos industriales modernos y asequibles, y mejores infraestructuras y conectividad. Su carencia nos ha hecho perder competitividad durante décadas.

¿Qué papel va a jugar la Cámara de Comercio en esta nueva etapa?

La Cámara debe seguir cumpliendo la misión para la que fue creada hace más de 125 años: acompañar a los empresarios de Cáceres y su provincia. Hoy esos retos pasan por ayudar a las empresas en internacionalización, transformación digital, formación, innovación y fomento del emprendimiento como garantía de futuro. Seguiremos representando y defendiendo de forma constructiva los intereses de los 28.000 empresarios de la provincia, principal fuente de riqueza y empleo, y colaborando con las administraciones para que el tejido empresarial sea cada vez más competitivo.

¿Cuál debería ser la primera carpeta económica del nuevo Ejecutivo para el norte de Extremadura?

-El gobierno mayoritariamente repite y, tras dos años y medio de experiencia, conoce el funcionamiento de la Administración y los problemas del norte de Extremadura, por lo que debe abordarlos sin demora y de forma simultánea.

En el ámbito empresarial, los principales son la falta de mano de obra cualificada, la necesidad de alinear educación y formación profesional con las necesidades reales de las empresas, el absentismo laboral, la falta de relevo generacional, los altos impuestos y cargas sociales, la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA, la falta de suelo industrial moderno, la innovación y la mejora de infraestructuras y conectividad.

Entre las reivindicaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres destaca la prolongación de vida útil de Almaraz…

-Hasta que se evite el cierre y se consiga la prórroga de tres años, Almaraz es, a mi juicio, el asunto más importante de la agenda en Extremadura. La central nuclear es el mayor foco de creación de riqueza y empleo de la región, y su cierre sería una catástrofe económica y demográfica para las comarcas afectadas.

Además, entendemos que no existe ninguna razón técnica, económica, medioambiental, de seguridad ni de sostenibilidad que justifique su cierre. A nuestro juicio, responde a motivos ideológicos y no va alineado con las decisiones que se están tomando en Europa para potenciar la energía nuclear, asegurar la autonomía energética, mantener precios competitivos y dar estabilidad al sistema eléctrico.

Respecto a la recuperación del Tren Ruta de la Plata, ¿qué le pide al nuevo gobierno para materializar este reclamo histórico?

-La apertura de la Ruta de la Plata es una reivindicación histórica que debe estar en la agenda política de Extremadura y de todas las regiones del oeste español. Es clave que el Gobierno de España la incluya como prioritaria y no tengamos que esperar, como pronto, hasta 2050.

Especialmente importante es agilizar el tramo de Plasencia a Salamanca, que conectaría los dos ramales del corredor atlántico y mejoraría la interconectividad ferroviaria. Consideramos esta infraestructura vital para el desarrollo económico, la vertebración del territorio y la creación de riqueza y empleo. Para la Cámara, es uno de los objetivos de este año.

Con el nuevo gobierno ya constituido, ¿debería ser la EX-A1 hasta Monfortinho una de las primeras actuaciones para mejorar la conexión con Portugal y favorecer el desarrollo empresarial del territorio?

-Esperamos que en esta legislatura se dé un impulso definitivo a esta infraestructura, tanto en el tramo extremeño de 17 kilómetros como en el portugués de 60 hasta Castelo Branco. En el tramo extremeño, confiamos en que la obra esté concluida o a punto de concluir antes de que acabe el mandato.

La fórmula de colaboración público-privada y régimen concesional elegida por la Junta nos parece acertada y podría ser replicable en otras infraestructuras. Esta carretera es estratégica: acortaría el viaje de Madrid a Lisboa, mejoraría la vertebración del norte de la provincia y generaría actividad económica, empleo y fijación de población.

Implantar un régimen fiscal favorable y diferenciado es otra de las propuestas que la Cámara ha puesto encima de la mesa para frenar la pérdida de actividad en el medio rural de la provincia cacereña…

-El problema más grave que amenaza el futuro de la provincia es la despoblación, especialmente en las zonas rurales. Su origen está en la baja natalidad, el envejecimiento y, sobre todo, la falta de dinamismo económico que cree oportunidades. Debemos atajarlo antes de que sea irreversible.

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Además de solventar el déficit de infraestructuras y conectividad, creemos necesario establecer, al menos en algunas zonas, un régimen fiscal diferenciado y favorable que atraiga inversiones y facilite la instalación de nuevas empresas. Esto permitiría ensanchar el tejido productivo, hacerlo más industrializado y con empresas de mayor tamaño, ayudando a combatir la despoblación.