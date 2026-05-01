La cartelera de Cáceres se llena de comedia, drama, moda y ciencia ficción para todos los públicos esta semana

La cartelera cacereña vuelve a abrirse esta semana como un escaparate amplio, de esos en los que cabe casi todo: la comedia familiar, el humor más disparatado, el drama íntimo, el documental artístico, la ciencia ficción de gran formato y el terror con vocación de pesadilla. Una programación pensada para públicos distintos, pero con un punto común: ofrecer una vía de escape, ya sea desde la risa, la emoción o la tensión.

Comedia para desconectar

En el lado más ligero se sitúa 'La familia Benetón +2', secuela de la comedia familiar protagonizada por Leo Harlem. La película recupera a Toni Benetón, que cree haber encontrado cierto equilibrio en su familia multicultural hasta que la llegada de dos bebés vuelve a ponerlo todo patas arriba. El filme, dirigido por Joaquín Mazón, apuesta por el enredo doméstico, los malentendidos y una mirada amable sobre la convivencia.

También sigue en cartelera 'Torrente Presidente', sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. En esta ocasión, el personaje se acerca a la política con su habitual mezcla de incorrección, vulgaridad y sátira gruesa. La película ha llegado a los cines como uno de los grandes fenómenos recientes del cine español, con un arranque de taquilla especialmente potente desde su estreno.

Historias reales y dramas cercanos

Otro tono propone 'Incontrolable', una película basada en la historia real de John Davidson, activista escocés con síndrome de Tourette. Dirigida por Kirk Jones, la cinta combina humor, drama y superación para contar cómo un diagnóstico marcado por el estigma puede convertirse también en una forma de visibilización y lucha personal.

En una línea más íntima aparece 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura. La película sigue a María Ángeles, una mujer española de 79 años que vive sola en Tánger y que se resiste a abandonar la ciudad que siente como propia. La historia habla de memoria, arraigo, deseo en la madurez y derecho a conservar una vida construida a lo largo de los años.

Música, iconos y luces largas

'Michael' lleva a la gran pantalla la vida de Michael Jackson, desde su infancia con los Jackson 5 hasta su consolidación como estrella mundial. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, la película combina espectáculo musical, reconstrucción biográfica y una mirada sobre el precio de la fama. Su estreno ha llegado acompañado de debate por el tratamiento de las zonas más controvertidas de la figura del cantante.

Aventuras para todos los públicos

Para quienes buscan una propuesta más visual y familiar, 'Super Mario Galaxy: la película' traslada a Mario, Luigi y Peach a una aventura espacial inspirada en el universo del videojuego. La película mantiene la energía colorista de la franquicia y amplía el escenario hacia una galaxia llena de acción, humor y personajes reconocibles.

La ciencia ficción más ambiciosa llega con 'Proyecto Salvación', adaptación de la novela de Andy Weir. Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial, sin recuerdos y con una misión decisiva: encontrar una solución que pueda salvar a la Tierra. La película combina aventura, supervivencia y ciencia aplicada al límite.

Terror y reflexión

La intensidad sube con 'La momia de Lee Cronin', nueva versión del clásico monstruo de Universal. La historia arranca con la desaparición de la hija de un periodista en el desierto y da un giro inquietante cuando la joven regresa ocho años después. Lo que debería ser un reencuentro familiar se transforma en una pesadilla marcada por el miedo, el duelo y lo sobrenatural.

Más pausada y contemplativa es 'El bien y el mal, conversación con Francisco en torno a Giotto', una propuesta que parte de los frescos de la Capilla de los Scrovegni, en Padua, para plantear una meditación sobre los vicios, las virtudes, la fe y la mirada contemporánea. Un título para espectadores que buscan una experiencia más reflexiva que narrativa.

El regreso de la moda

La última incorporación es 'El diablo se viste de Prada 2', que retoma el universo de la moda, el poder y las tensiones personales que marcaron la película original. Su presencia en cartelera añade un punto de glamour, ambición profesional y conflictos entre generaciones en una programación especialmente variada.

Con todo este abanico de historias, la cartelera de esta semana se convierte en algo más que una simple lista de películas: es una invitación a viajar sin moverse del asiento. Entre risas, miedos, recuerdos y grandes aventuras, cada título abre una puerta distinta, recordando que el cine sigue siendo ese lugar donde, durante un rato, la realidad se detiene y todo puede pasar.