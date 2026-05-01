Fray Guillermo Cerrato, desde Cáceres: "El Novenario es también una llamada a preguntarnos en qué invertimos la vida"

Natural de Puebla de Alcocer y con una larga trayectoria como padre guardión del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, fray Guillermo Cerrato Chamizo (13 de diciembre de 1945) se trasladó recientemente a Cáceres, donde está vinculado al colegio San Antonio de Padua y al convento de Santo Domingo. Reconocido en 2010 con la Medalla de Extremadura por su labor dentro de la Orden Franciscana, este año ha sido designado predicador del Novenario de la patrona cacereña. Desde su experiencia, reflexiona sobre el valor comunitario de esta celebración, la devoción mariana y la necesidad de recuperar el "bien ser y bien obrar" en una sociedad que, a su juicio, atraviesa una profunda crisis.

Vida franciscana

Pregunta: Ha pasado muchos años como guardián del Monasterio de Guadalupe. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Respuesta: Los franciscanos estamos celebrando el tránsito de San Francisco, entendido como un tiempo de peregrinación que dura toda la vida y culmina en la meta de la Pascua. Mi etapa en Guadalupe y mi vida en general responde un poco a ese tránsito de la vida, en el que yo creo que todo hay que vivirlo como don, como gracia, pero también como tarea, responsabilidad y compromiso. Es verdad que solo he vivido 20 años en Guadalupe, pero es una trayectoria de vida de creyente religioso franciscano. Eso significa que, si ya tengo 80 años, los otros restantes también los llevo viviendo en esa misma sintonía a la que nos convoca el Evangelio. Como decía recientemente en una de las homilías del Novenario: ‘Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondes estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelas a la gente sencilla’. Con esto quiero decir que toda mi vida no me ha hecho perder la conciencia de que las experiencias las llevo como en las alforjas del camino.

P: ¿Cómo ha vivido el cambio a su nuevo destino en Cáceres y cómo ha sido su encuentro con la devoción a la patrona?

R: Ha sido sorpresivo y sorprendente, aunque tampoco me era ajeno porque estuve desde el 84 hasta el 88 viviendo en Cáceres con el grupo de aspirantes a la vida franciscana en San Antonio. Allí ya vivíamos esa devoción, que no es tan singular, porque en toda comunidad cristiana las patronas han ejercido siempre como madre y reina de los corazones de sus hijos. Suelo decir que ningún bautizado, devoto de María en sus distintas advocaciones, tiene por qué sentirse huérfano, porque ella no nos va a faltar ni abandonar.

P: ¿De qué manera siguen presentes los valores franciscanos en la capital cacereña?

R: Yo estoy muy vinculado al ámbito educativo en el colegio San Antonio de Padua, donde tratamos de transmitir valores muy concretos, como ser buenas personas y obrar bien de manera constante. Esos valores franciscanos los veo muy vivos, especialmente entre los jóvenes. Hay gestos sencillos, como el saludo cotidiano, que reflejan esa actitud. En el fondo, se trata de vivir aquello de ‘Señor, hazme instrumento de tu paz’. Además, en los santuarios uno aprende una gran lección: no hay mejor cosa que dejarse amar, porque María nos ama. Y allí descubres que no solo está Dios, sino también ella, como madre y maestra. De ahí nacen valores como la humildad, la sencillez, la alegría, la austeridad y la pobreza.

P: ¿Qué lugar ocupa el colegio San Antonio de Padua en la ciudad de Cáceres?

R: Es una institución con una larga trayectoria educativa, nacida a partir de la iniciativa de un colectivo sin ánimo de lucro, que ha formado generaciones. Ha transmitido valores cristianos, cultura humanística y compromiso social. Y seguirá siendo una prioridad para la comunidad franciscana.

Novenario

P: El Novenario de la Virgen de la Montaña es una de las celebraciones más arraigadas en Cáceres y reúne cada año a numerosos fieles. ¿Qué supone para usted ser el encargado de predicar durante estas misas?

R: Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. No se trata de lucirse, sino de ayudar a que los demás escuchen lo que María nos dice. Y estos días nos habla de confianza filial, de amor, de ternura. Es un mensaje necesario para una humanidad herida, sobre todo en el corazón, en la esperanza y en la caridad.

P: ¿Cómo intenta transmitir su mensaje en las homilías?

R: Procuro no cansar demasiado. San Francisco decía que el Señor hizo breve su palabra en la tierra. Intento compartir no solo reflexión teológica, sino realidad iluminada por esa reflexión. He hablado, por ejemplo, de la necesidad de recuperar derechos fundamentales y valores universales, que a veces olvidamos en favor de ideologías pasajeras. Necesitamos una visión global de la vida.

Fray Guillermo, en el convento de Santo Domingo de Cáceres. / Carlos Gil

P: ¿De qué manera se vive esta celebración dentro de la comunidad franciscana?

R: Con gratitud y con responsabilidad. Estamos pocos —aprovecho para decir que los religiosos somos una especie a proteger— y los hermanos tienen que quedarse asumiendo muchas tareas. Pero todos conocemos hasta qué punto los cacereños se dejan amar por su patrona. En estos días, el flujo de personas es constante para expresar amor, admiración y confianza filial a la Madre. Es una visión de la vida que no deberíamos perder.

P: ¿Por qué la novena se estructura en nueve días y qué valor espiritual tiene ese tiempo?

R: Hay números más significativos, como el tres o el siete. Pero el nueve es tres veces tres, lo que nos remite a la Trinidad. También conecta con la tradición del rosario y la devoción popular. Es una oportunidad para profundizar en el amor de Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. También en María, como templo de la Trinidad.

P: ¿Qué importancia tiene la participación activa de la comunidad?

R: Es fundamental. Esa peregrinación constante de personas crea conciencia de comunidad cristiana. He visto momentos muy significativos, como la presentación de niños a la Virgen o encuentros con jóvenes. Todo eso mantiene vivos los vínculos con la Virgen de la Montaña.

Mirada al presente

P: ¿Qué desafíos enfrenta hoy la Iglesia para mantener viva esta tradición y hacer que siga siendo relevante para las nuevas generaciones?

R: Uno muy claro: nos hemos olvidado del bien ser y del bien obrar. Hay una profunda crisis de valores en la sociedad. A veces parece más importante tener cosas —o incluso mascotas— que formar una familia, y creo que deberíamos preguntarnos en qué estamos invirtiendo nuestra vida.

P: En este momento, ¿cómo afronta esta nueva etapa de su vida, ya próxima al retiro?

R: Como una etapa de jubilado en activo, pero también de aprendizaje necesario. Cuando estoy con los niños les hablo como una persona que vive la experiencia de una segunda infancia y suelo recordarlos lo que el Evangelio dice: ‘Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos’.