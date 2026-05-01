Inauguración de la Cafetería Lux en Cáceres en 1961 con salón de té

En la calle del Generalísimo Franco, en Cáceres, quedaba inaugurada durante el mes de mayo de 1961 la Cafetería Lux, un establecimiento que contaba con un piso superior destinado a salón de té. Los propietarios eran José Antonio Madruga Casado y las señoritas Felisa y Cristina Leal García, hijas de León Leal.

El salón de té como punto de encuentro social

En aquella época, la apertura de un salón de té suponía una novedad de cierta relevancia social, ya que estos espacios no solo funcionaban como lugares de consumo, sino también como puntos de encuentro para tertulias, reuniones informales y vida social. Eran establecimientos asociados a un ambiente más cuidado y distinguido, especialmente valorados por ofrecer un espacio tranquilo donde conversar, leer o prolongar las sobremesas, en un contexto en el que este tipo de locales no eran aún habituales en todas las ciudades.