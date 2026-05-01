Maratón de fe con la patrona de Cáceres: largas colas en el besamanto

La ciudad de Cáceres vive estos días uno de los momentos más intensos de su calendario religioso con la celebración del besamanto de la Virgen de la Montaña, que está generando largas colas de fieles en la Concatedral de Santa María desde primera hora de la mañana.

El acto, enmarcado en el Novenario, se ha convertido en un auténtico maratón de fe, con una afluencia constante de personas que esperan su turno para acercarse a la imagen de la patrona en uno de los ritos más significativos de la tradición cacereña.

Para la ocasión la Virgen luce el manto número 213, bordado en color fucsia y dorado. Todo él va ribeteado con doble pasamanería en oro viejo. La pieza es de un largo especial pensado para el Besamanto de la Virgen y fue donado por la familia Suárez-Zarracina en febrero de 2026.

Flujo de devotos

Desde las ocho de la mañana y hasta la medianoche, el flujo de devotos es ininterrumpido, generando colas que se prolongan en el entorno del templo y reflejan el arraigo popular de esta celebración, que cada año reúne a fieles de toda la ciudad y de distintos puntos de la provincia.

El besamanto se desarrolla en un contexto especialmente simbólico dentro del Novenario, que estos días concentra los principales actos litúrgicos en honor a la Virgen. La concatedral se convierte así en el epicentro de la vida religiosa de Cáceres, con un ambiente de recogimiento, emoción y participación masiva.

Durante estas jornadas, la imagen de la patrona permanece expuesta para el besamanto, permitiendo el acercamiento directo de los fieles en un gesto de devoción profundamente arraigado en la identidad local.

La gran afluencia de público ha convertido el templo y sus alrededores en un punto de encuentro continuo, donde la espera forma parte del propio ritual, reforzando el carácter colectivo de una celebración que trasciende lo estrictamente religioso.

El Novenario continuará mañana con otra jornada de besamanto antes del regreso de la Virgen a su santuario, previsto para este domingo, en una de las citas más esperadas del calendario religioso de la ciudad.