Las memorias del exalcalde José María Saponi, una obra de 749 páginas sobre la historia reciente de Cáceres

En la Feria del Libro de Cáceres se ha presentado este jueves las memorias de José María Saponi, alcalde de la ciudad entre 1995 y 2007, una obra escrita por Carlos María Neila y editada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres.

El alcalde, Rafa Mateos, ha destacado que recordar a Saponi es "recordar un amplio capítulo de la historia reciente de Cáceres" y ha subrayado que su etapa al frente del Ayuntamiento dejó una huella decisiva en la configuración de la ciudad actual. En su intervención, ha señalado que Saponi "rediseñó" el concepto de Cáceres como ciudad patrimonial, cultural y moderna, además de impulsar barrios e infraestructuras que forman parte del crecimiento reciente de la capital.

Mateos también ha resaltado su forma de hacer política, marcada, según ha indicado, por la moderación, el respeto y la cercanía con los vecinos. El regidor ha agradecido a la familia de Saponi y al autor del libro el trabajo realizado para mantener vivo el recuerdo de una figura que, ha dicho, forma parte del "patrimonio material e inmaterial" de Cáceres.

Entre los asistentes se encontraban la esposa de Saponi, Julita, familiares, la exalcaldesa Carmen Heras y antiguos concejales de la ciudad.

Por su parte, Carlos María Neila ha explicado que la obra es una biografía autorizada que repasa la vida personal, familiar y política de Saponi, pero también la historia reciente de Cáceres desde su nacimiento en 1938 hasta su fallecimiento en agosto de 2025. El autor ha recalcado que los "protagonistas absolutos" del libro son José María Saponi y la ciudad.

La publicación, fruto de varios años de trabajo de campo, reúne 749 páginas, centenares de imágenes, tablas, gráficos, árboles genealógicos, actas municipales y testimonios de personas vinculadas al exalcalde. Neila ha agradecido la colaboración de la familia, del Archivo Municipal, de distintas instituciones y de quienes han aportado recuerdos y documentación para completar una obra concebida como homenaje a Saponi y a su legado en Cáceres.