De ordenanza a ayuda a domicilio: el Ayuntamiento de Cáceres abre la puerta a 153 nuevos empleos para desempleados

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria para la contratación de 153 personas desempleadas, inscritas en el Sexpe, con el fin de cubrir distintos puestos de trabajo por un período de 9 a 12 meses. Las vacantes disponibles abarcan diversas categorías profesionales, con opciones tanto para personas con discapacidad como para el resto de los colectivos.

La resolución, dictada el 28 de abril de 2026, tiene como objetivo ofrecer empleo a quienes estén en busca de oportunidades laborales en la ciudad, favoreciendo a colectivos prioritarios como los mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración o menores de 30 años. La selección de los candidatos será realizada por el SEXPE, con un proceso de preselección que dará paso a una contratación bajo el régimen de programas de activación para el empleo.

Puestos disponibles

La convocatoria incluye puestos para 15 auxiliares administrativos, 65 auxiliares de ayuda a domicilio, 31 ordenanzas, tres peones de albañil, un operario de servicios múltiples, once auxiliares de información turística, un dinamizador socio cultural, nueve guarda porteros, un monitor de huertos de ocio, un peón de cementerio y cuatro técnicos superior de área social. La oferta también incluye plazas específicas para personas con discapacidad, con la previsión de que al menos el 10% de los puestos se destinen a este colectivo.

Los requisitos para acceder a los puestos varían según la categoría, pero se exige, entre otros, estar desempleado y tener la titulación o certificación correspondiente al puesto solicitado.

Proceso de selección y preselección

El proceso de selección se llevará a cabo a través de una preselección por parte del Sexpe, siguiendo criterios de adecuación al puesto y priorizando a los colectivos mencionados. La lista provisional de personas preseleccionadas será publicada en el portal web del Ayuntamiento de Cáceres y en los tablones de anuncios del Sexpe, dando lugar a un periodo de reclamaciones.

Este tipo de convocatorias forma parte de la estrategia del ayuntamiento para fomentar la empleabilidad y mejorar la integración social en la ciudad, especialmente entre los colectivos más vulnerables.