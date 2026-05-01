Premios, memoria histórica y poesía en los últimos compases de la Feria del Libro de Cáceres

La Feria del Libro de Cáceres 2026 encara su recta final este fin de semana en el Paseo de Cánovas, tras varios días de intensa actividad cultural en los que la literatura ha sido la gran protagonista.

En estos últimos compases, la feria ha puesto el acento en tres ejes fundamentales: los premios literarios, la memoria histórica y la poesía, tres pilares que han articulado buena parte de las presentaciones y encuentros con autores, en la parte de la programación que impulsa la Diputación de Cáceres.

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2026/05/01/premios-memoria-historica-poesia-ultimos-feria-del-libro-129752165.html / Carlos Gil

Premios literarios y nuevas voces

Uno de los focos principales ha sido la presentación de los títulos galardonados en los Certámenes Literarios 2025, que han reunido algunas de las voces más destacadas del panorama narrativo y poético reciente. Obras como El Amor, de Cristina Cerrada, el cuento Transeúntes, de Borja Criado, y el poemario Tragasapos, de Christian Rincón, han protagonizado un recorrido por la creación literaria premiada, reforzando el papel de la Diputación como agente de apoyo a nuevos autores.

Presentaciones de los libros de memoria histórica a cargo de la Diputación De Caceres. / EP

Memoria histórica como eje editorial

La programación también ha reservado un espacio relevante para la memoria democrática, con la presentación de estudios que abordan la historia social y política de la provincia. Títulos como Presos políticos cacereños en centros penitenciarios fuera de la Alta Extremadura durante el primer franquismo (1936-1954) y Patrimonio y memoria colectiva: actas del balneario de Baños de Montemayor (1897-1935) han puesto el foco en la recuperación del pasado y la investigación histórica desde una perspectiva local.

Estas publicaciones forman parte de la consolidada línea de la Colección Memoria Democrática, que continúa ampliando el conocimiento sobre episodios clave de la historia contemporánea de la provincia.

La poesía como cierre simbólico

El cierre más destacado ha llegado de la mano de la poesía con la presentación de Asamblea. Poesía reunida 1975-2025, del poeta Juan Carlos Mestre, una de las voces más reconocidas de la literatura española contemporánea. Su intervención ha puesto el broche de oro a una programación marcada por la reflexión estética, el compromiso y la imaginación verbal.

La presencia de Mestre ha reforzado el carácter simbólico de la poesía como espacio de síntesis de toda la feria, en un evento que ha apostado por combinar tradición y creación actual.

Últimos días

La Feria del Libro de Cáceres encara así sus últimos compases con actividades dirigidas a todos los públicos, desde propuestas infantiles hasta presentaciones de narrativa juvenil y poesía emergente. El Paseo de Cánovas se mantiene como escenario central de una cita que, un año más, ha convertido la ciudad en un punto de referencia para la cultura escrita.

La programación de este 1 de mayo, se retomará por la tarde a las 18:30 horas con la presentación de Beatriz Osés, presentada por Pilar López Ávila; con firma de ejemplares prevista a las 19:30 horas.