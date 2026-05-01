El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, este sábado en Cáceres para el Congreso de Peñas: homenaje especial a Gerardo Flores

Cáceres se convertirá este fin de semana en punto de encuentro para la afición rojiblanca con la celebración del 52 Congreso Internacional de Peñas del Athletic Club, una cita que reunirá en la ciudad a peñistas llegados de distintos puntos y que combinará actos institucionales, convivencia, turismo y actividades festivas. La cita será todo un homenaje a Gerardo Flores, tristemente fallecido hace unos años.

La programación comenzará este viernes 1 de mayo con la recepción de participantes en el Gran Hotel Don Manuel, donde se entregarán las bolsas de bienvenida y las credenciales. Durante la mañana habrá también una campaña de captación de nuevos socios y visitas turísticas por la ciudad monumental. Ya por la tarde, los asistentes podrán participar en una ruta de cañas por bares y restaurantes de la ciudad bajo el lema “Comida libre”, antes de la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Peñas, prevista a las 16.30 horas en el propio hotel.

Acto inaugural y convivencia

El acto oficial de inauguración se celebrará el viernes a las 20.00 horas en el Ayuntamiento de Cáceres, en la plaza Mayor. Allí tendrá lugar el recibimiento institucional por parte del alcalde y concejales a la junta directiva del Athletic Club, encabezada por Jon Uriarte, así como a los participantes del congreso.

La jornada continuará con un lunch de bienvenida ofrecido por la organización para congresistas y autoridades en el Foro de los Balbos, amenizado con música en directo. Posteriormente, habrá cortador de jamón, pinchos de tortilla, grupo de flamenco, bebida por tickets y precios populares.

El sábado 2 de mayo arrancará con la recepción de peñas y entrega de credenciales en el Gran Hotel Don Manuel. A las 11.00 horas está prevista la salida de autobuses desde el parking Obispo Galarza y el hotel Extremadura hacia el complejo cultural San Francisco, donde se celebrará una gala cultural con actuaciones de grupos locales, monólogos, vídeos y otros contenidos.

Partido, comida y cena de gala

La programación del sábado incluye también una quedada en la plaza Mayor para ver el partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club, con reparto de pulseras identificativas, bebida por tickets y precios populares. Por la tarde se disputará un encuentro entre veteranos del Cacereño y una selección de peñas del Athletic Club en la ciudad deportiva Manuel Sánchez Delgado.

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La noche estará reservada para la cena de gala en el hotel Extremadura, con regalos entre la peña organizadora y las peñas asistentes, música y baile. El domingo 3 de mayo cerrará el congreso con una visita guiada al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear y una comida de clausura en el hotel Extremadura, donde se entregará “La Makila” a la peña organizadora del congreso de 2027.