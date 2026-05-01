El programa 'Somos Unic@s' de Fundación Colacao llega al Dioce de Cáceres para ayudar a prevenir el acoso escolar

Cada 2 de mayo, el calendario recuerda una realidad incómoda que sigue presente en las aulas: el acoso escolar. Lejos de ser un problema del pasado, los datos evidencian que continúa afectando a miles de estudiantes en España. Según el I Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso elaborado por la Fundación ColaCao junto a la Universidad Complutense de Madrid, casi dos alumnos por clase reconocen sufrir bullying. Una cifra que, más allá de las estadísticas, tiene rostro y consecuencias.

El problema no solo persiste, sino que además se esconde. El silencio es, según los expertos, uno de sus principales aliados: cerca del 38% de las víctimas no lo cuenta a nadie. “Es el enemigo a batir”, explica Anna Morejón, responsable de comunicación de la Fundación ColaCao. “Si no se habla, no se puede actuar”.

En este contexto, la prevención se ha convertido en una herramienta clave. Y es ahí donde entra en juego el programa educativo 'Somos Únic@s' que recaló este jueves en el colegio Diocesano de Cáceres, una iniciativa gratuita que ya ha llegado a más de 267.000 alumnos de Primaria y Secundaria en toda España durante el curso 2025-26, con la participación de casi 6.000 centros educativos desde su puesta en marcha.

Galería | Las imágenes de 'Somos Únic@s', de la Fundación Colacao, en el Diocesano de Cáceres / Cedidas

Aprender a convivir, más allá de una charla

A diferencia de las tradicionales sesiones informativas, este programa apuesta por un enfoque práctico y emocional. Más de 80 materiales didácticos —desde dinámicas gamificadas hasta debates o contenidos audiovisuales— permiten trabajar en el aula aspectos como la autoestima, la empatía o la detección de señales de acoso.

“El objetivo es actuar antes de que el problema aparezca”, subraya Morejón. Los datos respaldan esta idea: en los centros donde se desarrollan programas de sensibilización, el número de casos de bullying es menor.

El proyecto se articula en tres grandes bloques: fortalecer la autoestima del alumnado, fomentar el respeto a la diversidad y enseñar a identificar situaciones de acoso. Todo ello con un enfoque transversal que implica tanto a víctimas como a agresores y, especialmente, a los testigos.

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Porque estos últimos juegan un papel determinante. De hecho, el estudio revela que casi cinco alumnos por aula han presenciado situaciones de acoso. “Es fundamental que no miren hacia otro lado”, insisten desde la Fundación.

La realidad en las aulas: detectar lo invisible

En el día a día de los centros educativos, la teoría se enfrenta a una realidad compleja. Así lo explica Amelia Solance, coordinadora de convivencia en el 'Dioce'.

“El mayor reto está en Secundaria”, señala. “En Primaria los niños son más transparentes, pero en la adolescencia saben ocultarlo. Hay una cara cuando el profesor está delante y otra cuando no”.

Para hacer frente a esta dificultad, el centro ha puesto en marcha un observatorio de convivencia formado por los propios alumnos. Son ellos quienes detectan posibles situaciones de aislamiento o exclusión y alertan al profesorado.

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“Muchas veces no es el alumno quien pide ayuda, sino el entorno el que detecta que algo no va bien”, explica Solance. Este sistema, combinado con programas como 'Somos Únic@s', permite intervenir de forma más temprana.

Un problema que va más allá del aula

El acoso escolar no se limita a un espacio concreto, aunque el patio sigue siendo el escenario principal, concentrando más de la mitad de los casos. El aula tampoco queda al margen, especialmente en momentos sin supervisión docente. Y a todo ello se suma el ciberacoso: al menos un alumno por clase reconoce haber participado en este tipo de situaciones.

Las causas, según los propios estudiantes, son diversas: desde el aspecto físico hasta no encajar en determinados estereotipos o, incluso, la envidia. Factores que evidencian la necesidad de trabajar valores desde edades tempranas.

¿Es posible un futuro sin bullying?

La pregunta sobre si es posible erradicar el acoso escolar sigue abierta. Para docentes como Solance, la respuesta pasa por la constancia: “Es una labor de fondo, de todos los días. No hay una fórmula mágica”.

Aun así, el objetivo está claro. “Ojalá llegue un día en que el 2 de mayo no sea el Día contra el Acoso Escolar, sino el día en que podamos decir que lo hemos superado”, reflexiona.

Mientras tanto, iniciativas como esta buscan avanzar en esa dirección, recordando que la clave no está solo en actuar cuando el problema aparece, sino en construir entornos donde, simplemente, no tenga cabida.