Sergio Cepeda, cantante de Cáceres, lanza 'Bésame fuerte', primer adelanto de su nuevo disco 'Valiente'

El cantante cacereño Sergio Cepeda lanza este viernes su nuevo single, Bésame fuerte, primer adelanto de su próximo disco titulado 'Valiente'. Su paso por La Voz supuso un punto de inflexión en su carrera, aunque es en su entorno más cercano donde encuentra la inspiración para continuar creando nueva música.

"En mayo del año pasado inicié una campaña de crowdfunding para poder financiar mi nuevo disco. Todo esto llegó después de mi paso por La Voz, cuando me puse a componer nuevas canciones junto a Candi Caramelo, músico que ha trabajado con artistas como Dani Martín, Andrés Calamaro o Fito y Fitipaldis, y con quien ya he hecho tres discos. La idea era crear un álbum del que, en realidad, apenas sabía nada al principio, ni cómo iba a sonar, ni qué título tendría. Cuando empecé a grabarlo, creo que solo tenía dos canciones. Lo único que tenía claro era que quería contar algo, aunque todavía no sabía muy bien el qué".

La música como punto de partida

En relación con el disco, el single principal no es el que se publicará ahora. El título del álbum está vinculado a la idea de la valentía que requieren los músicos para dedicarse a lo que hacen y para vivir la vida que han elegido, enfrentándose a un entorno tan complejo como el de la música y el arte en general. Esta canción en concreto está centrada en la música como tema principal, aunque el proyecto incluye otros temas.

Un disco con estructura narrativa

El disco, en su conjunto, está concebido como una historia que se desarrolla de principio a fin. A través de las canciones se narra cómo una persona conoce a otra en un momento y una situación concretos, y cómo esa relación evoluciona progresivamente hasta transformarse en algo que llega a resultar opresivo. De hecho, el último tema se titula Luz de gas, cerrando así ese recorrido narrativo desde la primera canción hasta la última. "En este disco me he dejado llevar más por la intuición. Antes era mucho más metódico a la hora de hacer música y me centraba mucho en que todo quedara perfectamente cerrado. Por eso creo que este trabajo ha salido bien, he permitido que las cosas fluyan de una forma más orgánica, tanto en la música como en todo lo relacionado con los videoclips", concluye.

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De cara a este verano, Cepeda ofrecerá conciertos tanto en Extremadura como fuera de la región. Además, tiene previsto seguir publicando nuevas canciones cada dos o tres semanas, con el objetivo de iniciar su próxima gira a finales de año.