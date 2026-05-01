La única calle de Cáceres con escaleras mecánicas

La calle Alzapiernas de Cáceres es una vía histórica y emblemática situada en el casco antiguo de la ciudad, conocida principalmente por su extrema inclinación, lo que ha marcado su historia y su nombre. Anteriormente, la vía era conocida como Piedad Baja. El nombre moderno es de uso más reciente, del siglo XX, y responde a la descripción popular del esfuerzo físico necesario para subir su empinada pendiente. Se trata de un punto de conexión vital que une la parte baja de la ciudad con la zona de la Plaza Mayor, sirviendo de transición urbanística y cuyo elemento distintivo son las escalares mecánicas, las únicas proyectadas en una calle de la capital.

Alzapiernas conecta la plaza de Obispo Galarza con la calle Parras. Está situada justamente a 200 metros de la calle Zurbarán, a 65 de la calle Sánchez Barona y a 175 metros de la calle Felipe Uribarri. Es un lugar muy frecuentado desde primera hora por los turistas dada la cercanía con el párking de Obispo Galarza, convertido en un auténtico nodo turístico de la ciudad, rodedado de apartamentos turísticos, establecimientos de hostelería, a 490 metros del Museo Helga de Alvear y a 15 metros del centro histórico de Cáceres.

Fotogalería | La calle Alzapiernas de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El caso de las escaleras mecánicas se planteó para mejorar uno de los accesos a la Ciudad Monumental. El ayuntamiento justificó allí la instalación de escaleras mecánicas porque se trataba de una vía "muy estrecha y muy empinada", con 6,5 metros de desnivel en apenas 27 metros y una pendiente media del 23%. En ese punto, la administración defendió que la actuación podía mejorar el acceso para un porcentaje importante de usuarios, especialmente personas mayores, aunque admitió también que no resolvía por sí sola la accesibilidad universal

Justo en el primer tramo de las escaleras de Alzapiernas lleva abierto desde 1974 el bar Esencia Extremeña, concebido como una cadena cien por cien de la tierra puesto que además de la tapería cuenta con una tienda de venta de embutidos. El establecimiento gastronómico dispone de terraza a la altura del número 2 de Galarza, con mobiliario auxiliar para 12 sombrillas, 12 mesas y cuatro sillas por mesa. En la tapería hay cocina extremeña, tapas y menú, ibéricos de bellota, quesos, lomo doblado, presa ibérica, carnes de ternera y carta de platos típicos.

La tienda de productos ibéricos está al final de la calle, en su enlace con la calle Moret. En su interior se pueden hacer degustaciones de productos de charcutería, y tienen patatera ibérica extremeña El Arroyano por 3,50 euros (hay picantita dulce o con miel) y jamón de pata negra por 149 euros. Además, si el cliente precisa de alguna de sus elaboraciones pueden pedirlas en la tapería si la tienda está cerrada o llamando al teléfono 622 520 867. También disponen de Torta del Casar.

El matiz de las escaleras

Las escaleras mecánicas urbanas aportan comodidad y reducen el esfuerzo físico en recorridos duros, pero no sustituyen a otras infraestructuras. El propio Ayuntamiento de Cáceres acompañó el proyecto de Alzapiernas con itinerarios alternativos mejorados y señalizados, como las conexiones por Sánchez Varona y Felipe Uribarri. La lección es clara: una escalera mecánica puede hacer una ciudad más amable, pero no basta si no va acompañada de rampas, ascensores, pasamanos y recorridos pensados para distintos perfiles de usuario.

De hecho, la política urbana más reciente en Cáceres va precisamente en esa dirección. En febrero de 2025, el Ayuntamiento finalizó en el entorno de Obispo Galarza una intervención con nuevas escaleras, rampa accesible, pasamanos, barandillas y pavimento podotáctil para mejorar la movilidad peatonal. Y en Miralrío se ha anunciado un ascensor para conectar esa zona y la Ribera del Marco con la ciudad monumental, salvando el desnivel y buscando una visita más cómoda para vecinos y turistas. Más que apostar por un único sistema, Cáceres está componiendo un modelo mixto de movilidad vertical.

¿Y qué aportan, en términos urbanos, esas infraestructuras? Primero, cosen la ciudad: acercan barrios separados por la pendiente y recortan distancias que sobre el mapa son cortas, pero a pie resultan duras. Segundo, hacen más habitable el espacio cotidiano, porque permiten que una persona mayor, un vecino con menos resistencia física o un visitante que llega desde un aparcamiento no renuncie a subir. Tercero, refuerzan la conexión entre movilidad y patrimonio: en un destino turístico como Cáceres, facilitar el acceso al casco histórico no solo mejora la experiencia del visitante, también ayuda a que el centro monumental siga siendo vivido y no solo contemplado. Estas funciones se deducen del propio enfoque municipal, que vincula accesibilidad, vecindad y atractivo turístico en sus proyectos.

En resumen, las escaleras mecánicas en la calle aportan algo muy valioso cuando están bien planteadas: convierten una barrera física en un recorrido posible. El ejemplo de Cáceres muestra que su utilidad es real en calles con fuerte desnivel, pero también que su verdadero valor aparece cuando forman parte de una estrategia más amplia de accesibilidad urbana y conexión con el patrimonio.