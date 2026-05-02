Los bocadillos gourmet de jamón de bellota que enganchan en Cáceres

En 1477 se ordenó a los judíos reunirse en un solo barrio, en las afueras de la ciudad, en torno a la Plaza Mayor. Lo hicieron en las actuales calles Paneras y de la Cruz en lo que se conocía como la Judería Nueva. La sinagoga estuvo situada en las traseras del actual Palacio de la Isla. Aquí se asentaron los judíos hasta su expulsión de España por los Reyes Católicos en 1492. Paneras es una calle plagada de sabor popular que enlaza desde Alzapiernas pasando por Moret con la calle Pintores y la propia Plaza Mayor. De judería ha pasado a convertirse en centro del ibérico y de los apartamentos turísticos.

El primero de los alojamientos aparece en la esquina de Moret (número 14). Y en esa misma esquina, la primera tienda dedicada a los productos de la tierra, en lo que fue Bazar El Siglo, convertida hoy en una tienda tradicional de productos extremeños ibéricos, donde tienen cremoso de oveja del Casar con leche pasteurizada de la marca La Aldea Extremeña, productos envasados al vacío, tasajo de cabra, patatera ibérica con miel, lengua curada de cerdo ibérico, presa de bellota 100% ibérico, chorizo de toro y La Cochinita de Bodegas Oran, un vino de la tierra de Extremadura, vino tinto tempranillo, envejecido cinco meses en barricas de roble francés y americano, frutal, suave, elegante y especiado, recomendado para BBK e ideal para combinar con todo tipo de carnes, vegetales embutidos y quesos. Temperatura de servicio recomendada es de 14 a 16 grados. Además, tienen patatera ibérica sin gluten y sin lactosa y embutidos de serradilla.

Fotogalería | La calle Paneras de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Dejando atrás Moret, el paseo que propone El Periódico Extremadura se adentra de lleno en la calle Paneras. Allí, en el 12B, están los Apartamentos Flor de Lis, unos alojamientos diferentes donde el diseño y el gusto se unió para la reforma de unas viviendas históricas en el centro de la ciudad equipado con todo lo necesario para disfrutar de una estancia inmejorable. A 50 metros de la plaza mayor, centro de reunión de los cacereños donde encontraras los mejores bares y restaurantes y puerta de entrada a la Ciudad Monumental.

Las características

Estos apartamentos ocupan la primera planta de un edificio y pueden albergar hasta 10 personas. El Apartamento A tiene capacidad para seis personas y consta de dos dormitorios abovedados uno con cama de 1,50, y baño en el interior del dormitorio, otro dormitorio con dos camas de 90, salón con televisión, aire acondicionado, comedor próximo a la cocina con televisión y aire acondicionado y un sofá cama para dos personas. Además, dispone de cocina totalmente amueblada (microondas, tostadora, frigorífico, lavadora, y plancha), un baño completo y terraza acristalada.

El Apartamento B dispone de un dormitorio con cama de 1,50 y cama plegable para un niño, con balcón al exterior, salón-comedor muy amplio con balcón exterior, dispone de aire acondicionado y sofá cama para dos personas. A ello se suma cocina totalmente amueblada (microondas, tostadora, frigorífico, lavadora y plancha), wifi y televisión. Al lado, como detalle orientativo, el cartel de la tienda de Pupes Fernández (diseño de moda y complementos), la Mercería Maeva, y en la esquina con la calle de la Cruz, la tienda vaquera que cerró hace varios años y cuyo local sigue en alquiler.

En el número 10 tenemos hay otro apartamento turístico que convive en la misma fachada con Ne@matik, un smart lockers ideal para el turista: "Guarda tu equipaje aquí", apunta la empresa cuyo objetivo es mejorar la experiencia del visitante durante su estancia en la ciudad y fomentar un turismo de mayor calidad. Y añade. "Si tienes un restaurante, un alojamiento, una tienda, una agencia de viajes, guía turístico o desarrollas cualquier otra actividad relacionada, podemos colaborar. Contacta con nosotros".

Cortador de jamón

Ya en la esquina con la calle de la Cruz, Gadiextrem, que tienen cortador profesional para los eventos de la mano de Pedro J. Trujillo, envíos gratuitos, jamones embutidos, vinos, cavas,dulces de la tierra, pimentón de tierra y aceites de virgen extra. Un lote extremeño formado por chorizo ibérico, salchichón ibérico, patatera ibérica, panceta ibérica, queso de cabra y pimentón está a 36,90 euros. También hay bocadillos gourmet de jamón ibérico de bellota, chorizo ibérico de bellota, salchichón ibérico de bellota, morcón ibérico de bellota, patatera ibérica de bellota, patés ibéricos, lomo ibérico de bellota y papada ibérica con aceite y tomate.

La calle avanza entre fachadas con preciosas rejerías y otro apartamento turístico, La Machacona Paneras para 2-4 personas con una ubicación excepcional. Están en una casa reformada en junio de 2017. Disponen de balcón, aire acondicionado, zona de comedor, zona de estar con televisión de pantalla plana y cocina con microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. Se proporcionan toallas. Hay wifi gratuita. Al lado, Apartamentos Soho Plaza Mayor, un alojamiento ideal para pasar unos días en pareja, familia o amigos. Son alojamientos de hasta 90 metros cuadrados completamente equipados.

La heladería Remo, en la esquina con la calle Pintores pone fin a este recorrido que incluye un mapa a gran escala, una guía de utilidad para el turista con un mapa que recorre las torres de la muralla y monumentos como la cripta de San Francisco Javier, el colegio de la Compañía de Jesús, la Casa del Sol, el Palacio de los Condes de Adanero, la Casa de los Caballos, la ermita de las Candelas, el Palacio de Monroy, la Real Audiencia de Extremadura, el Oratorio de San Pedro de Alcántara, la Casa del Águila, el Palacio de los Becerra, el Convento de San Pablo o el Hotel Hilton.