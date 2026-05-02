Agenda cultural
Qué hacer en Cáceres el 2 de mayo: conciertos de indie, rock y K-Pop en directo
Tres propuestas musicales llenan la ciudad con estilos que van del sonido emergente al rock internacional
Opciones diversas en la ciudad.
Dèla Rous llega al Corral de las Cigüeñas con su indie rock emergente y entrada libre
La banda emergente de indie rock Dèla Rous actuará en directo este sábado 2 de mayo a las 18.00 horas en el Corral de las Cigüeñas, en Cáceres, con entrada libre hasta completar aforo. Formada por músicos cacereños, el grupo destaca por un sonido fresco y enérgico que fusiona influencias del rock alternativo y el indie contemporáneo, con guiños tanto a referentes nacionales como internacionales. El conjunto ha ganado recientemente el premio a Mejor Banda Novel en los Premios de la Música Extremeña 2025, un reconocimiento que impulsa su proyección dentro del panorama musical actual. Este concierto forma parte de la agenda cultural de la ciudad, que continúa apostando por propuestas emergentes y de cercanía, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de música en directo en un formato íntimo y accesible.
The Hangmen celebran 40 años de rock con un concierto en Boogaloo Club
La legendaria banda The Hangmen actuará el próximo 2 de mayo en Boogaloo Club dentro de su gira internacional con motivo de su 40 aniversario sobre los escenarios. Originarios de Los Ángeles y liderados por Bryan Small, el grupo se ha consolidado como una referencia del punk rock con raíces y cowpunk, destacando por su energía cruda y su inconfundible actitud rebelde.
El concierto comenzará a las 21.00 horas y promete una noche intensa para los amantes del rock más auténtico. Las entradas están disponibles a un precio de 16 euros en venta anticipada y 20 euros en taquilla. La cita se presenta como una oportunidad única para disfrutar de una banda con historia en un formato cercano, ofreciendo un directo potente y sin concesiones.
Las Guerreras K-Pop llenarán de ritmo el Palacio de Congresos de Cáceres
El fenómeno musical del K-Pop llegará a Cáceres este 2 de mayo con el concierto de Las Guerreras K-Pop, que tendrá lugar a las 17.00 horas en el Palacio de Congresos. El evento promete un espectáculo cargado de coreografías, energía y los sonidos característicos del pop surcoreano. Dirigido a todos los públicos, el concierto ofrecerá una experiencia vibrante para los seguidores del género, combinando música, baile y puesta en escena en un formato dinámico. La cita se suma a la programación cultural de la ciudad, consolidando su apuesta por propuestas actuales y de gran atractivo para el público joven.
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