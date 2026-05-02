Cáceres gana espacio para comer y celebrar: de Tápara a otros recintos para grandes citas

La nueva etapa del restaurante Tápara, que ha dejado atrás su conocido establecimiento en la barriada del R-66 para instalarse en un complejo situado a las afueras de Cáceres (en el kilómetro 3 de la carretera de Medellín, a apenas tres minutos en coche del casco urbano), refleja la evolución de las demandas de un sector en el que ya no bastan los salones para eventos: se buscan propuestas gastronómicas reconocibles, entornos cuidados, buena accesibilidad y capacidad para celebraciones multitudinarias.

El proyecto, impulsado por el chef cacereño Gonzalo Serrano y por Beatriz Guisado, su mujer y jefa de cocina, nace con el objetivo de trasladar el concepto original de Tápara, ya consolidado como una referencia dentro de la hostelería local, a un formato más versátil y con mayor margen para progresar. Después de 12 años de trayectoria en Cáceres, la pareja entiende este paso como una decisión exigente a la vez que coherente. "Cada vez somos más exigentes, y eso nos ha llevado a seguir invirtiendo y apostando por crecer", afirma Serrano. "Es arriesgado, pero creemos que es el momento de dar el salto porque la ciudad está evolucionando mucho a nivel gastronómico y no queremos quedarnos atrás".

El cambio abre la posibilidad de acoger bodas, congresos, comidas de empresa o encuentros familiares con una estructura mejor adaptada a este tipo de eventos, aunque sin renunciar a la seña de identidad que ha marcado su recorrido. "La calidad de la cocina y la atención seguirá siendo la misma de siempre", explica el propietario, que recalca que la nueva ubicación no modifica el fondo de la propuesta: "La idea es que quien venga reconozca Tápara y se sienta como en casa".

Nueva dimensión

Concebido como un espacio híbrido, el recinto dispone de zonas interiores y exteriores preparadas para grandes aforos y una distribución diseñada para combinar la actividad culinaria del restaurante con celebraciones de todo tipo. Cuenta con un amplio comedor interior, reservado para el concepto más gastronómico, y una zona exterior de cóctel-restaurante, de estética rústica y con la Montaña como telón de fondo.

"Queríamos que fuera un lugar acogedor. Además, hemos instalado una barra de grandes dimensiones que nos permita ser ágiles en el servicio, evitando colas y facilitando que el público esté bien atendido en todo momento", subraya el dueño de Tápara. La oferta se completa con una carpa acondicionada con capacidad para unas 350 o 400 personas y un pequeño escenario, visible desde distintos puntos, para conciertos u otras actuaciones.

El resultado, según Serrano, es un espacio "diáfano y funcional", pensado tanto para facilitar el trabajo del equipo como para mejorar la experiencia del público. El funcionamiento del restaurante mantendrá, además, una doble vertiente. Entre semana, especialmente fuera de la temporada alta de eventos, se orientará al servicio habitual y al cliente local. Los fines de semana, en cambio, combinará esa línea gastronómica con convocatorias de mayor formato.

Galería | El menú del restaurante Tápara de Cáceres /

La decisión de concentrar ahora la actividad empresarial en este complejo implica, no obstante, poner fin a una etapa importante para el restaurante y para una clientela vinculada durante años al anterior establecimiento. "Sabemos que dejamos un vacío en un barrio muy representativo de Cáceres, y el primero en sentirlo soy yo", reconoce. Aun así, defiende que no era viable mantener ambos espacios si querían garantizar el nivel del servicio, especialmente en unas instalaciones que requieren una organización más exigente en el día a día.

Cambio de modelo

La apuesta estratégica de Tápara se enmarca en un contexto más amplio en el que muchos negocios de hostelería están adaptando su modelo para responder a nuevos hábitos de consumo. Los cambios de ubicación se han convertido en una vía cada vez más frecuente, y los espacios situados fuera del centro urbano permiten disponer de zonas exteriores y entornos más adecuados para asumir nuevos formatos con una oferta culinaria cuidada.

Esa tendencia también se aprecia en la lectura del sector. Antonio Martínez, presidente de Acothex (Asociación de Hostelería, Comercio y Turismo de Extremadura), declaró recientemente que Cáceres dispone de espacios de calidad para este tipo de encuentros, aunque se observa una preferencia creciente por enclaves con una imagen más singular o con un componente histórico. En ese grupo encajan entornos rurales como la Finca Canta Rana, casas palacio como la Huerta del Conde o castillos como el de la Arguijuela, formatos que han ganado atractivo frente a los complejos más tradicionales.

Mapa diverso

Ese mapa de recintos para grandes citas se completa con alternativas de distinto perfil dentro de la capital cacereña. Casa Palacchio, antiguo restaurante La Casa del Sol, aporta una propuesta en pleno corazón de la ciudad monumental, vinculada al atractivo del entorno histórico y a un formato más singular. También aparece el Complejo Tuareg, orientado a encuentros y celebraciones multitudinarias, con una estructura pensada para grandes aforos. Durante años, también formó parte de esta oferta el Complejo Aralia, cerrado a finales de 2025, que había sido una de las referencias para este tipo de citas en la ciudad.

Evento de inauguración en Casa Palacchio. / Cedida

Los hoteles también ocupan un lugar destacado en este escenario. El Barceló V Centenario combina alojamiento, zonas ajardinadas y salones para reuniones, bodas y encuentros corporativos, mientras que el Hospes Palacio de Arenales & Spa ofrece un entorno a las afueras, rodeado de zonas verdes, con salones y espacios exteriores preparados para citas sociales y profesionales. Son propuestas que permiten reunir en un mismo lugar estancia, restauración y capacidad organizativa.

A ellos se suman recintos como el Palacio de Congresos o el Complejo Cultural San Francisco, que completan el catálogo en el ámbito de los grandes encuentros, aunque con un perfil más institucional, cultural o congresual que estrictamente hostelero. Todo ello configura un panorama local cada vez más diverso, al que ahora se incorpora Tápara con una propuesta que combina capacidad, cocina y experiencia como elementos decisivos.