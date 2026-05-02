El cacereño Javier Cercas sobre su inmersión vaticana: "Tenía fobia a la Iglesia, como muchos, porque se la había ganado"

El escritor Javier Cercas ha clausurado este sábado la Feria del Libro de Cáceres con la presentación de su obra ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, distinguida con el Premio al Libro Europeo Jacques Delors 2025. Un libro que no solo ha despertado interés en España, sino que se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial en Italia y América Latina tras dos años de investigación en el corazón de la Iglesia: el Vaticano.

Durante ese tiempo, Cercas convivió con altos prelados, viajó en el avión papal y accedió a los espacios más reservados de la Santa Sede. Una experiencia inédita —“la Iglesia nunca había hecho en más de 2000 años algo así”— que le permitió construir un relato desde dentro, alejado de clichés. El propio autor reconoce que el mayor reto fue personal: “El mayor esfuerzo ha sido vaciarme de prejuicios para con la Iglesia Católica”.

Vaciarse de prejuicios para entender

“Todos tenemos prejuicios sobre la Iglesia; buenos y malos”, admite Cercas, quien no oculta su distancia inicial: “Yo tenía fobia, como mucha gente en España, a la Iglesia después de cuarenta años de Franquismo”. Una crítica directa a la herencia del nacionalcatolicismo, que —según sus palabras— consolidó una institución “reaccionaria, sexófoba y pegada al poder”. Sin embargo, insiste en que escribir este libro exigía un ejercicio radical de honestidad: “Necesitas limpiar la mirada para conocer la realidad”.

Ese proceso de despojarse de ideas preconcebidas derivó en una conclusión contundente: “Todo me ha sorprendido. Absolutamente todo”. Para el autor, el Vaticano que encontró dista mucho de la imagen simplificada que suele proyectarse.

La casetade presentaciones, a rebosar con Javier Cercas. / EDUARDO VILLANUEVA

Un Papa complejo, lejos del mito

En el centro del libro está la figura de Papa Francisco, a quien Cercas describe como un hombre “muy singular” y profundamente complejo. “No era el papa incorrupto y perfecto que querían dar los medios”, asegura. Lejos de esa idealización, lo retrata con un carácter “fuerte y autoritario”, marcado también por “periodos de extraordinaria oscuridad personal”.

El escritor construye este retrato a partir de una amplia red de testimonios: desde cardenales y prefectos —los ministros del Vaticano— hasta misioneros en lugares remotos como Mongolia o personas de su círculo más íntimo. Un mosaico de voces que dibuja a un líder consciente de sus contradicciones: “Fue un hombre extraordinariamente consciente de sus defectos”.

Cercas también reivindica una idea que atraviesa toda su obra: la singularidad humana. “La normalidad es una estafa. Todos somos raros”, afirma, en línea con las reflexiones de autores como Gustave Flaubert o Michel de Montaigne, a quienes cita para subrayar la complejidad de la condición humana.

El libro quedó marcado por un hecho inesperado: la muerte de Francisco apenas veinte días después de su publicación. Cercas ironiza sobre las teorías que surgieron entonces: “Dijeron que había sido una operación de marketing del Vaticano… y también que se había muerto después de leer el libro”.

Más allá de la anécdota, el autor se queda con una síntesis clara del pontífice: “Bergoglio fue muchas personas, pero lo mejor de todas fue sin duda Francisco”. Un cierre que resume el propósito del libro: desmontar mitos y acercarse, sin filtros, a la humanidad de una figura histórica.