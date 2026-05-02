Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda

Una gran humareda ha sorprendido este sábado a vecinos y visitantes en plena ciudad monumental de Cáceres tras arder un camión de fruta en la calle Amargura. El incendio del vehículo ha generado una visible columna de humo en una zona especialmente sensible del casco histórico, lo que ha provocado expectación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Furgoneta siniestrada en la calle Amarguras. / Cedida

Los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres han recibido el aviso del fuego sobre las 7.55 horas de este sábado. Según informa la institución provincial, en la extinción del fuego han intervenido el jefe de guardia, un vehículo ligero, dos autobombas y un nodriza del parque de bomberos de Cáceres.

Además de sofocar el incendio, los bomberos han procedido a la ventilación de humo y refrescar los edificios tanto en el palacio Carvajal como en la sacristía y en el museo de la concatedral de Santa María donde también han procedido a desalojar a las personas que se encontraban en su interior.

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No ha habido daños personales. El palacio Carvajal permanecerá cerrado a lo largo de la mañana y se estudiará la posibilidad de poder abrirlo en la tarde de hoy.