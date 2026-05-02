Susto durante el Novenario de la Virgen de la Montaña
Incendio, humo y revisión urgente en Santa María en pleno besamanto de la patrona cacereña
La Diócesis de Coria-Cáceres confirma que la concatedral de Santa María no ha sufrido daños patrimoniales significativos tras el incendio de una camioneta de reparto en sus inmediaciones
El humo entró en dependencias como la sacristía, por la rotura de una ventana
Un incendio en un vehículo de reparto en pleno casco histórico de Cáceres, junto a la concatedral de Santa María, ha obligado este sábado a activar un dispositivo de emergencia, interrumpir de forma preventiva el besamanto de la Virgen de la Montaña y someter el templo a una revisión urgente. El balance final, sin embargo, es de alivio: no hay daños patrimoniales de relevancia.
El fuego, declarado a primera hora de la mañana en la calle Amargura, generó una intensa columna de humo que se coló en el interior del templo, lo que llevó a desalojar a los fieles que participaban en uno de los actos centrales del novenario de la patrona cacereña. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez para extinguir el incendio, ventilar los espacios afectados y garantizar la seguridad en todo el entorno monumental.
Especial atención se ha prestado a la imagen de la Virgen de la Montaña, que no ha sufrido ningún daño
Inspección del templo y del patrimonio
Tras controlar la situación, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del interior de la concatedral. Según la Diócesis de Coria-Cáceres, la evaluación realizada junto al Cabildo catedral y la Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña confirma que no se han producido daños patrimoniales de relevancia.
A nivel material, únicamente se ha registrado la rotura de un ventanal, lo que facilitó la entrada de humo en dependencias como la sacristía, la sala capitular y la zona de biblioteca. No obstante, las imágenes, pinturas y elementos artísticos han sido revisados sin que, por el momento, presenten afecciones visibles.
Especial atención se ha prestado a la imagen de la Virgen de la Montaña, que no ha sufrido ningún daño, despejando una de las principales preocupaciones en una jornada marcada por la afluencia de devotos.
Suspensión preventiva y vuelta a la normalidad
Como medida de precaución, el besamanto quedó suspendido temporalmente mientras se desarrollaban las tareas de intervención y ventilación. La decisión respondió a criterios de seguridad ante la presencia de humo en el interior del templo.
Una vez garantizadas las condiciones adecuadas, la concatedral de Santa María reabrió sus puertas a media mañana y el culto se reanudó en torno a las 12:00 horas, recuperando la normalidad en el desarrollo del Novenario.
Desde la diócesis se ha destacado la rápida intervención de los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana, así como la comprensión de los fieles ante una incidencia que, pese a la tensión inicial, ha quedado finalmente en un susto sin consecuencias graves.
El suceso, que coincidió con uno de los momentos de mayor afluencia de público en el centro histórico, obligó también a reorganizar los accesos y el flujo de visitantes en la zona durante varias horas, en una jornada en la que la devoción y la actividad turística conviven de forma especialmente intensa en torno a la patrona.
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