Jaime de los Santos: "Cáceres se ha volcado con María Guardiola porque es valiente"

Pregunta. Viene a Cáceres en un momento político intenso, con María Guardiola recién investida. ¿Con qué mensaje llega el PP nacional a Extremadura?

Respuesta. He venido a Cáceres en un momento extraordinario. María Guardiola ha obtenido un 43% en la comunidad autónoma y en Cáceres el resultado ha sido especialmente importante. No es casual. Es brillante, valiente y valiosa. Además, tiene en esta provincia y en esta ciudad a gente que ha cambiado la política, no solo desde un punto de vista regional, sino también dentro del Partido Popular. También quiero agradecer y nombrar al alcalde, porque tiene Cáceres no solamente más bonito que nunca, que ya es difícil, sino mejor gestionado que en los últimos años de democracia.

P. Cáceres es finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Usted, que viene del ámbito cultural, ¿cómo ve sus opciones?

R. Habéis pasado el corte y el proyecto es muy sólido. Cáceres es un foco cultural, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino porque se está invirtiendo esfuerzo y fondos para que se convierta en un referente de cultura contemporánea. Aquí está la Fundación Helga de Alvear, una de las más importantes en arte contemporáneo. Ya fuisteis Capital Gastronómica y tenéis un restaurante como Atrio. Os merecíais sobradamente pasar ese primer corte. Y si finalmente no se consigue, no importa. Si quienes deciden esto consideran que otra ciudad debe ser la Capital Europea de la Cultura en 2031, Cáceres ya lo es. Cáceres ya es capital cultural europea y lo lleva siendo muchos siglos.

Perfil político

P. Tiene un perfil poco habitual en política: historiador del arte, escritor, exresponsable de Cultura y ahora dirigente en Igualdad y Educación. ¿Eso le permite mirar la política con más distancia?

R. No lo sé. María Guardiola, cuando me presentó en la Feria del Libro, dijo que yo era una 'rara avis'. Yo me siento normal, incluso por debajo. Llegué a la política porque me la creo mucho. Si España, a pesar de Pedro Sánchez, es el país que hoy es, es gracias a muchos políticos de todo signo que en la Transición fueron capaces de unir energías y superar diferencias. Mi formación como historiador y los lugares en los que he podido trabajar quizá me han dado otra mirada. No mejor, pero sí una mirada que suma.

P. También ha vinculado esa mirada con cuestiones sociales.

R. La cultura es un pilar fundamental de una sociedad libre, pero también todo lo relacionado con lo social. Llevo muchos años defendiendo especialmente a las mujeres prostituidas. Las democracias, en ocasiones, nos anestesian y nos hacen creer que todos viven tan bien como vivimos nosotros. Eso nos roba energía para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

Acuerdo PP-Vox

P. ¿Qué lectura hace de la nueva etapa política abierta en Extremadura tras el acuerdo entre PP y Vox?

R. La irresponsabilidad política está en tener a un pueblo sin un gobierno sólido durante cinco meses, y de eso la culpa no la tiene María Guardiola ni el Partido Popular. Preferiríamos gobernar solos, claro, pero la democracia nunca se equivoca. Los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes y lo que ha ocurrido aquí es lo que han elegido los extremeños.

P. ¿Dónde pone el PP el límite entre un acuerdo de gobierno y una cesión ideológica?

R. Está clarísimo en el acuerdo. Todo lo firmado entre el Partido Popular y Vox es acorde a la ley, con la Constitución como límite último, y también con las creencias y los programas electorales del Partido Popular. Se intenta señalar y hacer daño al PP, pero cualquier migrante regularizado tiene los mismos derechos que un español o una española nacidos en nuestro país. Repito: tiene los mismos derechos.

La situación regional

P. En una región como Extremadura, con despoblación y necesidad de mano de obra, ¿cómo debería abordarse el debate migratorio?

R. Tú lo has dicho: es una región en la que hace falta mano de obra. Resolvamos ese problema. Y luego están las personas que atraviesan una situación de emergencia, y ahí el Estado tiene que estar siempre a su disposición. Pero las grandes ideas de Pedro Sánchez luego las pagan ayuntamientos y comunidades autónomas. Hay que actuar con arraigo, con orden y con responsabilidad. La política o es responsable o no es política, es cualquier otra cosa.

P. ¿Vox es un socio incómodo, necesario o inevitable?

R. Necesarios son los apoyos de los ciudadanos. El Partido Popular tiene la obligación de ser cada vez más contundente con sus políticas para convencer al mayor número de españoles y españolas y ojalá no necesitar ni a Vox ni a ningún otro partido para gobernar. Lo único que no es incómodo es la democracia. Si los ciudadanos han elegido a María Guardiola con un 43% y no ha sido suficiente para la mayoría absoluta, el mandato es claro: sentémonos a trabajar.

Igualdad y Educación

P. Usted lleva el área de Igualdad en el PP. ¿Qué significa para usted la igualdad real?

R. Lo dice la Constitución y las leyes que nos hemos dado: mismos derechos y mismas obligaciones para hombres y mujeres. Eso parece consolidado, pero todavía hay cosas que asegurar. No se puede dar ni un solo paso atrás. La violencia de género es uno de esos elementos que hay que seguir combatiendo. Es dolorosísimo que en apenas cuatro meses de 2026 hayan sido asesinadas ya 17 mujeres.

P. ¿Qué reprocha al Gobierno en esta materia?

R. Que deje de hacer grandes titulares y se ponga a trabajar. Hay que exigir que haya más representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protegiendo a las mujeres víctimas y que los jueces puedan confiar en herramientas como las pulseras antimaltrato. Incluso las mujeres que dan el paso de denunciar no se sienten completamente seguras. En el Partido Popular siempre hemos estado en el mismo lugar. El Pacto de Estado contra la Violencia Machista lo aprobó todo el Congreso, excepto Bildu y Podemos, pero quien lo diseña es Dolors Montserrat, ministra del Gobierno de Mariano Rajoy.

P. En Educación, Extremadura tuvo una crisis al inicio de curso con el transporte escolar. ¿Cómo se vivió desde Madrid?

R. Se vivió con la tranquilidad de saber que tanto María Guardiola como Mercedes Vaquera, la consejera de Educación, estaban a la altura de sus responsabilidades. También con la seguridad de que las negociaciones con quienes se encargan del traslado de los chavales iban por buen camino. Por encima de cualquier otra cuestión está el bienestar de esos alumnos y el derecho que tienen a la educación. En pocos días se resolvió el problema. Esa es la política real: solucionar los problemas de los ciudadanos.

Proyecto de Feijóo

P. ¿Qué papel debe jugar Extremadura en el proyecto político de Feijóo?

R. Extremadura ya aporta mucho al proyecto nacional. Es la mejor despensa de España, un ejemplo cultural, un territorio imprescindible para entender España y un lugar fronterizo que nos conecta con Portugal. También ha sido motor energético y ahora es referencia en energía verde. Lo que hay que hacer desde las instituciones nacionales es tener en cuenta todo lo que aporta y devolverle apoyo, gestos e inversión.

P. Para terminar, ¿qué debería ver un cacereño o un extremeño en el PP de Feijóo?

R. Lo mismo que ha visto en el PP de María Guardiola: un partido solvente, serio y responsable, que cree en la democracia y en las instituciones. Alberto Núñez Feijóo, cuando llegue a la Moncloa, hará que las instituciones recuperen su seriedad, que España vuelva a ser bien vista internacionalmente y que la política se ocupe de los problemas reales de la gente. Eso es lo único que nos mueve.