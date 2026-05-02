La paradoja inmobiliaria de Cáceres: ¿Por qué se construye más si somos menos?

Cáceres se enfrenta a un fenómeno que desconcierta a expertos y vecinos: mientras el padrón municipal muestra un estancamiento o ligero retroceso en la población (la población estimada en 2026 se sitúa en torno a los 96.100 - 96.300 habitantes), la ciudad vive una ebullición de nuevas promociones residenciales y los precios no dejan de escalar. ¿Cómo es posible que crezca la vivienda si, teóricamente, perdemos habitantes?

La respuesta no es una sola, sino un conjunto de factores demográficos, sociales y estratégicos que están redibujando el mapa urbano. En primer lugar, la reducción del tamaño del hogar: ya no vivimos como antes. El fenómeno de la «unidad familiar menguante» es clave para entender esta paradoja. Donde hace 30 años en un piso vivían 5 personas, hoy viven 2 o incluso una sola. Esto genera una demanda neta de nuevas viviendas aunque el número total de habitantes no crezca. Necesitamos más paredes para alojar al mismo volumen de gente.

Del Bar Oxígeno de Cáceres a viviendas en Santo Domingo / Miguel Ángel Muñoz

En segundo lugar, el «Efecto Capital» y la migración interna. Cáceres está ejerciendo como un imán para la provincia. Mientras los pueblos del norte y el entorno rural pierden población de forma alarmante (un motor clave de la manifestación del 20 de mayo), la capital absorbe a esos ciudadanos. Muchos jóvenes de la provincia se trasladan a la ciudad por servicios y empleo, compensando la pérdida de población vegetativa (más defunciones que nacimientos).

La presión por mejores comunicaciones repercute en los pisos

En tercer lugar, la vivienda como valor refugio. En un contexto de incertidumbre económica, la inversión en ladrillo en Cáceres se ha consolidado. Inversores locales y foráneos compran obra nueva para destinarla al alquiler. La demanda de pisos para estudiantes (campus universitario) y para el creciente sector sanitario del nuevo Hospital Universitario mantiene el mercado en tensión.

Aquí es donde los puentes y las nuevas rondas juegan un papel determinante. El desarrollo urbano hacia el Distrito Norte y la zona de Casa Plata no habría sido posible sin la infraestructura necesaria para conectarlos. Además, los puentes de la Ronda Este han «acercado» terrenos que antes eran periféricos, convirtiéndolos en solares de oro para las promotoras.

M.A.M

La presión por mejores comunicaciones (como las que reclama el MSU) genera una expectativa de revalorización. Si en su protesta del 20 de mayo en Portugal para exigir mejores infraestructuras se logra poner el foco en las infraestructuras, el valor del suelo en Cáceres podría seguir subiendo.

El mercado cacereño está siendo sostenido por tres perfiles. El primero es el «hijo de la provincia»: Familias de pueblos de la provincia que compran piso en Cáceres como inversión o para sus hijos estudiantes.

El sanitario/funcionario: El nuevo Hospital Universitario y los servicios centrales atraen a profesionales con solvencia que buscan eficiencia energética (letras A y B), algo que solo ofrece la obra nueva.

Reposición: Cacereños que dejan el centro (pisos viejos, sin ascensor, difíciles de calentar) y se mudan a las nuevas urbanizaciones con piscina y garaje gracias a la conectividad que ofrecen los nuevos puentes de la Ronda Este.

El mercado inmobiliario de obra nueva en Cáceres atraviesa una fase de mayor actividad tras años de crecimiento contenido. La demanda acumulada de vivienda moderna, eficiente y bien ubicada se ha combinado con el impulso de iniciativas públicas y privadas, reactivando distintos puntos de la ciudad.

Los principales portales especializados sitúan actualmente en torno a una decena las promociones activas en la capital, con entregas previstas principalmente entre 2026 y 2027. Si se incorporan las distintas fases de proyectos ya en marcha (desde venta sobre plano hasta edificios en fase avanzada de ejecución), el volumen total de actuaciones en curso es sensiblemente mayor, lo que dibuja un escenario de oferta más amplio que en ejercicios anteriores.

Oferta protegida

Esta actividad combina promociones de vivienda libre en barrios consolidados con un fuerte componente de vivienda protegida (VPO) gracias al plan autonómico Habita Extremadura, gestionado por la empresa pública Urvipexsa. El programa, anunciado en 2025 en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, aspira a superar las 3.000 viviendas protegidas en toda la región hasta 2027, con más de medio centenar de municipios adheridos y una gran cantidad de viviendas planificadas o en distintas fases de desarrollo.

En la capital cacereña, Urvipexsa contempla la construcción de 344 viviendas protegidas distribuidas en varios barrios: Residencial Gredos, Nueva Ciudad (con especial peso en la zona próxima al outlet de El Corte Inglés, donde se concentran 115 viviendas), Vegas del Mocho y Residencial Universidad.

El registro de demandantes se gestiona a través de la empresa pública y el consistorio, y en convocatorias anteriores la demanda ha llegado a superar ampliamente la oferta disponible, lo que vuelve a evidenciar la necesidad de vivienda asequible en la ciudad. Desde el ámbito municipal se ha apuntado que estas promociones pueden ejercer un 'efecto arrastre' sobre el mercado al aliviar la presión en determinados segmentos.

Paralelamente, la iniciativa privada mantiene actividad en distintos puntos de la ciudad, con especial presencia en el centro. En este entorno se concentran varias actuaciones que están devolviendo la obra nueva a enclaves históricos y consolidados, donde durante años la promoción residencial fue muy limitada. Uno de los proyectos es el situado en la calle Maluquer, junto al paseo de Cánovas: un edificio de cinco alturas que contempla 17 viviendas de obra nueva. Promovido por Edifissa y Fissa, suma ya cerca de dos años desde el inicio de los trabajos y, aunque actualmente se encuentra paralizado, afronta la que será su fase decisiva de ejecución.

En el mismo ámbito urbano se enmarca otra actuación relevante. El antiguo edificio que albergó la Gerencia del Catastro, en la calle Doctor Marañón, se está transformando en nueve apartamentos y 14 trasteros dentro del proyecto 'Terrazas de Cánovas', promovido por la empresa VegaVera. Los trabajos de desescombro ya han comenzado en la planta baja del inmueble como paso previo a la reconversión integral del bloque.

También se ha activado una promoción en la avenida Virgen de la Montaña, uno de los enclaves más cotizados de la capital. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo desarrollan en este punto un proyecto de cuatro apartamentos, con previsión de concluir las obras en los próximos meses si se cumplen los plazos previstos.

Otras zonas de expansión

La actividad se extiende a otros puntos de la ciudad donde la vivienda nueva mantiene una demanda sostenida. La empresa Placonsa impulsa el residencial 'Siete Condes', en la avenida Juan Pablo II (carretera de Mérida), un desarrollo que ya ha completado y entregado dos fases anteriores. La nueva promoción, compuesta por 55 viviendas, inició las obras hace unos meses y presenta un alto nivel de adjudicación pese a que las entregas no están previstas hasta dentro de aproximadamente dos años.