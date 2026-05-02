Planes en Cáceres: cultura, familia y lectura para todos los públicos

Propuestas diferentes en la ciudad.

'Miscelánea' lleva la guitarra clásica al Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este domingo 3 de mayo el concierto Miscelánea, una propuesta musical organizada por la Asociación Musical Cacereña y protagonizada por el Cáceres Guitar Quartet. La cita reunirá un repertorio variado que pondrá en valor la versatilidad de la guitarra clásica, ofreciendo al público un recorrido por diferentes estilos y épocas. El concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar de la música en directo en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Este evento se suma a la programación cultural de Cáceres, reafirmando el compromiso con la difusión de la música y el talento local.

El Palacio de los Golfines ofrece un plan familiar gratuito por el Día de la Madre

El Palacio de los Golfines de Abajo acogerá este domingo a las 12.00 horas una actividad especial con motivo del Día de la Madre, pensada para disfrutar en familia de una experiencia cultural diferente. La propuesta invita a recorrer el museo a través de un cuaderno de actividades dirigido a los más pequeños, con retos adaptados que les permitirán descubrir el palacio y sus obras de arte mientras aprenden sobre la vida de las familias nobles de forma divertida.

Durante la visita, el equipo de mediación acompañará a los asistentes, ofreciendo orientación y resolviendo dudas para enriquecer la experiencia. La actividad será gratuita para madres e hijos, y requiere reserva previa a través del correo electrónico del propio museo.

'BiblioAbu' celebra su primer aniversario con un nuevo taller intergeneracional

La Biblioteca Pública de Cáceres celebra el primer aniversario de BiblioAbu con una nueva edición de su taller intergeneracional, una iniciativa centrada en la narración y la lectura compartida. Bajo el lema 'La felicidad se comparte con un cuento', el programa retomará su actividad todos los lunes de mayo, de 11.00 a 13.00 horas, con sesiones formativas impartidas por Carmen Ibarlucea. La propuesta fomenta la lectura en voz alta, la transmisión de historias y el encuentro entre personas de distintas edades, promoviendo vínculos afectivos y la escucha activa.

Tras un año de trayectoria, el proyecto ha demostrado su impacto positivo como espacio de convivencia y participación, combinando animación lectora y compromiso social. La actividad es gratuita, aunque con plazas limitadas, y las inscripciones pueden realizarse en la propia biblioteca, por teléfono, correo electrónico o a través de su formulario online.