Nuestro pasado
El Titanic y el primer coche capilla en Cáceres, protagonistas de la actualidad de 1962
El párroco Manuel Vidal lideró la iniciativa pionera de un coche capilla que recorría los pueblos de Cáceres para oficiar servicios religiosos
El 14 de abril de 1962, este periódico recordaba el cincuenta aniversario de la catástrofe del Titanic, el transatlántico de 47.000 toneladas propiedad de la compañía White Star Line que, en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, se hundió tras colisionar con un gigantesco iceberg, marcando uno de los naufragios más recordados de la historia marítima.
El primer coche capilla en la ciudad
En ese mismo año, la actualidad también recogía un hecho singular ocurrido en Cáceres: la puesta en funcionamiento del primer coche capilla, un vehículo creado con el objetivo de acercar la palabra del sacerdote a todos los pueblos de la provincia. El servicio comenzó a operar en enero y estuvo a cargo del párroco Manuel Vidal, quien utilizaba un Land Rover de tipo diésel y largo, con capacidad para nueve personas. De esta manera, la información de la época reflejaba tanto la memoria de grandes acontecimientos históricos internacionales como iniciativas locales innovadoras destinadas a mejorar la atención religiosa en el medio rural.
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