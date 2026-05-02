Viaje a los orígenes de la Virgen de la Montaña: manuscritos del siglo XVII y su fundación en Cáceres

Aprovechando el anual novenario que nuestra patrona ha permanecido entre nosotros, hemos estado consultando nuestro apartado bibliográfico referido a la Virgen de la Montaña, recordando así diferentes acontecimientos en centurias pasadas que se refieren a dicha devoción local.

En un tema como este que abarca a varios siglos de historia muchos son los capítulos que podríamos compartir con los lectores y devotos, pero evidentemente el espacio del que disponemos es limitado por ello vamos a intentar de presentar unos datos generales suficientemente claros. Son dos los libros manuscritos del siglo XVII en donde está la Historia de Nuestra Señora de la Montaña. El primero se titula de primeras cuentas, elecciones, Acuerdos y cuentas. Y el segundo del mismo sentido, que da principio en 14 de abril de 1641 y termina en 8 de abril de 1725. Se da la curiosidad que el libro comienza en su primera página después del índice, con la oración que ha trascendido hasta nuestros días.

Fotogalería | Las imágenes de la procesión de bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres /

Salvete dios Reyna de virginal pureza, María madre de mi Señor Jesucristo, vergel hermosísimo de los deleytes del parayso del cielo, rosa cándida y olorosa sin espina de original Pecado.

Documentos originales

A continuación aparecen cosidos los documentos originales de la autorización del vicario de la villa, Licenciado Francisco Bocarro, para decir la primera misa, su fecha 24 de marzo de 1626 y otras confirmaciones en 1634, 1636 y 1639 para que Don Sancho de Figueroa pueda poner la persona que fuere su voluntad o despedirla en la ermita de la Virgen y la licencia, ya conocida y publicada del Obispo don Jerónimo Ruíz de Camargo para que don Sancho de Figueroa pudiera decir Misa en la Ermita todos los días que tuviese devoción.

Otro documento interesante es la petición de que en 25 de enero de 1635 dirigió al Obispo de Coria Fray Roco de Campofrío, don Sancho de Figueroa, para fundar Cofradía en la que dice, que para que las Indulgencias: "Que así por su Ilustrisima de, el Señor Nuncio, como los perdones por V. S. concedidos a la dicha Ermita y su Capilla, sean más frequentados y aya mayor, devoción quiero señalar y por la presente señalo dono y concedo graciosamente a la iglesia cinco ducados cada año, sobre una casa en la calle de Villalobos. Esos cinco ducados fueron los primeros bienes de la cofradía de la Virgen de la Montaña".

Santa María

Corría el 11 de mayo de 1635 y cruzaban la vieja plaza de Santa María formando grupo un caballero calatravo con su cruz verde en el pecho, ediles armados de sus espadas de gavilanes, clérigos con sus sombreros de teja, un escribano y varios menestrales, todos subían a la casa del cura párroco de Santa María, don Sancho de Figueroa y Ocano, el cual tenía escritas unas ordenanzas para erigir la cofradía autorizada por el obispo. Los señores eran, el Licenciado Alonso de Molina , párroco de San Mateo y teólogo, el de San Juan Don francisco de Barredo y los presbíteros Francisco Martín Clemente, Alonso de Ojalbo y Estevan Ximénez Frutos, y Diego de Ojalbo, y los nobles los Regidores perpetuos de la villa de Cáceres don Diego Antonio de Ovando y Saavedra del ilustre linaje de los Ovando, y don Diego de Ulloa y Vaca de Castro , descendiente de Ulloa el Rico, el de la fundación milagrosa del Convento de San Francisco, y caballero de Calatrava, cuya orden imponía el juramento de la Inmaculada , don Gerónimo de Aldana y Paredes , que fue el capitán de la compañía que Cáceres, envió a la guerra de Cataluña en 1640. Los escribanos don Luis de Alcobaca y Juan Guerra y los menestrales Juan Ojalbo Laso, Juan Serrano Ojalbo, Andrés Martín Galeano y Francisco de Salinas, todos ellos apellidos genuinamente cacereños, de oficios caleros, labradores, molineros, y artesanos de pura sangre.

El Periódico Extremadura

Los Regidores habían obtenido del Concejo de la ciudad, que este donara a la cofradía que se iba a erigir, terrenos comunales, la tierra que está entre dichos riscos de la sierra en que se incluyen los tejados peñascos de su cumbre como hoy se ven en su cerca. Otros devotos caballeros le habían donado la heredad del Castañar con su tierra en las vertientes de la tierra al Oriente. No figura entre los asistentes a dicha reunión, el humilde Francisco de Paniagua, el que trajo la imagen, según dice en su manuscrito de: "Algunos casos dignos de notar de lo acaecido en la noble villa de Cáceres. Bartolomé Sánchez en 1680".

Reunión

Empezada la reunión un escribiente, bien cortada la pluma de ave, empezó a escribir en hermosa letra española de rasgos claros y bien señalados, el acta de la reunión: "En el nombre de la Santísima Trinidad y eterna Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad que bive y reyna por todos los siglos y para su honra y gloria y de la Santísima Virgen María, hija por gracia de Dios Padre, Madre dignísima de Dios Hijo y esposa dulcísima del Santo Espíritu, señora nuestra Concebida sin Macula de Pecado ora Amén. Notorio sea a todos los fieles Presentes y futuros en todo tiempo, que en la muy noble y muy leal Villa de Cáceres, Domingo que se juntaran, once días del mes de Marzo, año del nacimiento de nuestro Redentor Jesu Christo mil seiscientos y treinta y cinco, en casa de don Sancho de Figueroa, etc. etc. etc".

Viniendo posteriormente una detallada explicación de la ermita que había construido con sus manos el fiel devoto Francisco Paniagua, en el risco alto de la sierra llamada de la Mosca, que está junto a dicha villa, a la parte de Oriente del sitio del invierno a media legua escasa de dicha villa, una devota ermita que había llamado y dado vocación de Nuestra Señora de Monserrat y que respecto del poco caudal y posibles del dicho Francisco Paniagua, parecía casi imposible podido fabricar, lo que había hecho con solo su trabajo.

Ordenanzas aprobadas

Las ordenanzas fueron aprobadas por el Obispo Fray Juan Roco de Campofrío y se nombró la Junta constituida por don Luis de Alcobaza, el primer Mayordomo que tuvo la hermandad, y como Alcaldes Juan Serrano, Francisco Salinas y Juan Ojalbo Laso, Diputado.

No tenemos datos algunos que nos demuestren porqué la imagen de la Virgen de la Montaña, estuvo primero bajo la advocación de Nuestra señora de Monserrate, pero hay que suponer que lo fue por la comparación ideal del paisaje entre peñas y riscos de la Montaña con el santuario de Monserrat, que es de tajos formidables frondosidades, despeñaderos, cavernas y horizontes infinitos, paisajes que desde las cimas de ambos lugares se dominan, aunque al de Cáceres le falta el mar, tiene la inmensa llanura son sus ondulaciones y la sierra de San Pedro en los confines. El Santuario de Monserrat tuvo su origen en la vida del anacoreta Juan Garín, que vivía consagrado a la oración y penitencia.

Francisco de Paniagua

Francisco de Paniagua, hizo la misma vida de anacoreta y ermitaño que Garín, y labró su ermita con el sudor de sus manos. Otro factor contribuyó al culto de la Virgen de la Montaña. Estaban muy cercanos los días en que Felipe III se había dirigido a la Santa Sede tratando de la definición del Misterio de la Inmaculada Concepción, como también a la Universidad de Salamanca, cuyos maestros de Teología habían informado en 1617, lo que motivó la redacción del Estatuto y juramento de la Universidad en defensa de la Pura y limpia Concepción. Acuerdos semejantes tomaron multitud de ciudades y las Cortes de Madrid en 1621. Lógica consecuencia de todo ello fue, que sacerdote tan virtuoso como don Sancho de Figueroa y Ocano, protegiera con vivísima fe el culto que, a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación de Monserrat, tenía en su ermita el bendito de Dios, Francisco de Paniagua, que trajo de no sabemos de donde, según hemos demostrado la imagen de la Virgen, que años después quedaría bajo la advocación de la Virgen de la Montaña.

El escribano Juan Guerra al estampar las frases de ritual, no pensaría que esta vez iban a ser eternas: Notorio sea a todos los fieles presentes y futuros en todo tiempo. Pero quizás por su alma pasó un soplo de inspiración divina. (Miguel A. Orti Belmonte). Desde entonces muchos cientos de páginas se han escrito referidas a la Patrona de nuestra ciudad, por diferentes firmas, lástima que con el paso inexorable del tiempo la mayoría de ellas se vayan olvidando por los ciudadanos y devotos. Cáceres puede sentirse muy orgullosa pues la Historia hace posible que las celebraciones de sus dos santos patrones coincidan cada año en el espacio y el tiempo, la Montaña y San Jorge.