Abreu levanta 15 nuevos apartamentos turísticos en la calle Andrada, la del desaparecido Bar La Machacona de Cáceres

Desde los soportales de la Plaza Mayor, donde estuvo la siempre querida, recordada y admirada Confitería Isa, y se levantan el Restaurante La Minerva y Los 100 Montaditos, se abre la calle Andrada, situada en el conjunto monumental, que tiene una historia ligada a linajes nobiliarios del siglo XV, con estructuras ya construidas en 1499. Está vinculada a las casas de la familia del linaje Cáceres-Andrada, situándose en el corazón histórico de la ciudad.

La zona alberga importantes construcciones y blasones de las familias nobles que se asentaron en la ciudad tras la Reconquista, siendo la familia Andrada una de las destacadas en la zona, vinculada a la zona de la Torre de los Espaderos, que en realidad perteneció al linaje Cáceres-Andrada. Existen referencias documentales que confirman la existencia de edificaciones en esta calle desde finales del siglo XV, específicamente citadas en testamentos.

Precisamente, habría que detenerse en una aclaración relativa a la Torre de los Espaderos. Junto a la antigua puerta norte o de Coria se levanta una imponente fortaleza que habla de la grandeza de los linajes cacereños. Se la conoce como Torre de los Espaderos, pero el historiador José Miguel de Mayoralgo, tras un minucioso recorrido por la historia, las familias y sus propiedades, apoyado en documentos, constata que debe atribuirse a los Cáceres Andrada.

"Es cierto que ya en el siglo XVIII se la llamaba la Torre del Espadeiro. Publio Hurtado la llama torre juradera de Espadero, diciendo haberlo leído así en un libro de fincas urbanas", explicaba en una entrevista concedida a este diario. No obstante, Publio la adscribió correctamente a la estirpe de los Cáceres, que eran Señores de Espadero (y sí tenían una dehesa llamada Torre de Espadero), pero otros autores, por error en el nombre, la adjudican a la familia Espadero. Ya debió estar construida en 1499 porque figura en un testamento de los Andrada. También se sabe que los Cáceres moraron en las casas principales junto a la torre hasta el siglo XVI.

La Machacona

Hecho esta parada, volvamos a la calle Andrada, donde estuvo uno de los locales más míticos de la movida cacereña: La Machacona. Hacia 1875 Alonso Machacón abrió en la calle Andrada La Machacona, que en realidad era una posada, la única que había en esa zona y que competía con otra posada de nombre novelesco llamada La posada del humo, que estaba en la plaza de las Canterías. Eran años en los que durante la feria venían a Cáceres putas ambulantes, que prestaban sus servicios en barracones que se montaban para la ocasión o incluso en estas mismas posadas.

A los cinco o seis años de su apertura, Alonso Machacón murió. Se hizo cargo del negocio su mujer, a la que apodaban La Machacona por ser la esposa de Machacón. El local funcionaría como posada hasta después de la guerra civil, que se cerró. En la década de los 70, coincidiendo con la etapa de la transición y la llegada de la democracia, cogieron La Machacona para explotarla como bar Juan Sánchez Escobedo, Juanín, profesor, Lin (hermano de Teresa y Manolo Mateos, de Trujillo), y Carlos, otro profesor.

Exaltación de la Cruz (conocida como Salti) y su marido, José Ramón, eran amigos de Juanín. Ellos procedían de Esparragosa de Lares y eran paisanos del cantautor Pablo Guerrero. La pareja decidió hacerse cargo del bar cuando Juanín y sus amigos lo dejaron. Estaba entonces de camarera Vicki, la que luego tuvo el bar de Las Claras y el restaurante en la calle Sergio Sánchez. Ellos relanzaron el Carnaval y empezaron a ofrecer los primeros conciertos.

Pero la época dorada de La Machacona fue, seguramente, la de los 90, cuando Marce Solís, Tomás Pavón y Fernando Jiménez Berrocal se hicieron cargo de ella. Se convirtió en un café latino, en un cabaret, en un mito de la movida en definitiva. Allí actuaron Alexis Valdés, Bebe con su guitarra, El chaval de la peca y Pedro Almodóvar, que acudió a una recordada entrega de premios que se organizó para celebrar el 15 aniversario del garito.

En torno a La Machacona se creó un movimiento cultural del copón (allí, con Marce, nacieron los San Pancracios). Iban Santi Márquez, Ricardo, que hacía cómics, los de Coup de Soupe, Bola, José León, Rita, Julián Rodríguez, María José Cebriá, Paco Expósito, biólogo que ahora tiene un estudio de diseño en Londres, Píu, que fue novio de la actriz Maruchi León, Hilario Bravo, Olga Estecha, el inolvidable escritor Luis Alviz y tantos otros. Luego La Machacona reabrió de la mano de Jorge Jordi Martín y Raúl Lucero, y en la actualidad está cerrada

La calle Andrada es una de las más tradicionales de Cáceres, una especie de semipasadizo que enlaza la plaza Mayor con la calle de Santo Domingo y la plaza del mimo nombre. En fase de rehabilitación, Andrada ha pasado de ser una esquina frecuentada por los que en los años del botellón de la plaza iban a mear a ser un núcleo vital para el turismo, donde el sector ha visto una fuente de negocio rentable.

Los apartamentos

Tanto es así que nada más iniciar el paseo propuesto hoy por El Periódico Extremadura nos encontrarnos dos apartamentos turísticos, uno que se llama Machacona, en el 1B, y otro bautizado como El Patio, en el 2. Los primeros ofrecen wifi gratis. El alojamiento tiene aire acondicionado, cocina totalmente equipada, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha y secador de pelo. También hay nevera, microondas y tostadora, además de cafetera. El aeropuerto Aeropuerto de Badajoz está a 118 kilómetros.

Los segundos, Apartamentos Turísticos El Patio, inaugurados en 2021, ofrecen un alojamiento exclusivo y céntrico con diseño elegante y todas las comodidades modernas para que disfrutes de la historia, cultura y gastronomía de Extremadura.

Fotogalería | La calle Andrada de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En el número 4 también hay un apartamento turístico, justo frente al número 1, cuya puerta destaca sobre las demás porque tiene dibujado un preciodo lienzo de la subida al Arco de la Estrella, y las traseras de La Minerva. Destacan a su lado casas solariegas de imponente rejería como la del numero 8 y, en obras, que ocupa los números 3 y 4 con acceso también por Ríos Verdes que está en proceso de rehabilitación para la apertura de 15 nuevos apartamentos turísticos. La obra es de Abreu, empresa familiar fundada en el año 1950 por Antonio Abreu González. quien puso los cimientos de lo que hoy se ha convertido en Grupo Abreu.

En la actualidad, no es sólo uno de los líderes en Extremadura en el ámbito de la construcción, sino que además está reconocido en muchos otros ámbitos como la restauración y hotelería. La empresa ha crecido hasta llegar a realizar proyectos internacionales en Arabia Saudí y Panamá. El Grupo Abreu está organizado de modo descentralizado, dividido en unidades empresariales de tamaño razonable y que funcionan de forma independiente. De esta forma queda asegurada la cercanía al cliente y la posibilidad de reaccionar de forma versátil a las señales de los mercados de competencia global.

El paseo conduce hacia los números 7A y 7B, donde están ubicados los apartamentos turísticos y estudios Entre Bóvedas, un estudio y un apartamento turístico de nueva construcción, diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y confort, con capacidad para alojar de 1 a 6 personas. Ambos espacios se pueden combinar para convertirse en un amplio apartamento de dos habitaciones, ideal para familias o grupos que deseen compartir un espacio acogedor y funcional. El estudio, con 20 metros cuadrados, este espacio compacto es perfecto para dos personas, ofreciendo comodidad en un diseño moderno y eficiente.

El apartamento de una habitación, con una superficie de 45 metros cuadrados, incluye una habitación más un salón, siendo la opción ideal para alojar hasta cuatro personas con comodidad. Cada alojamiento ha sido cuidadosamente diseñado para fusionar comodidad y funcionalidad, garantizando una estancia placentera en un entorno histórico único e incomparable. Perfectos para quienes buscan disfrutar de un equilibrio entre modernidad y tradición en un destino lleno de encanto.

Entretanto, el bloque del 4 alberga la empresa Prevención de Riesgos Laborales, Europreven, y Fyca Consultores Gestión Empresarial Avanzada. Y en la plaza de Santo Domingo, la iglesia del mismo nombre, de lo que es y fue la iglesia y convento de Santo Domingo, perteneciente a la orden franciscana. La iglesia se construyó en el siglo XVI, con portada de medio punto, sobre la que aparece una hornacina con la imagen de la Virgen de la Inmaculada. El interior tiene planta de cruz latina con oapillas laterales y presbiterio ochavado. El retablo mayor, datado en el siglo XVII y presidido por la imagen policromada de Santo Domingo de mediados del XVIII. El interior presenta un claustro digno de contemplar.

Frente a lo que fue el Bar La Encina, en lo que ya es la calle Santo Domingo, que conecta con la Plaza de la Concepción, Práctico Rehabilitación Construcción tiene en marcha la transformación y recuperación de un viejo edificio de solariega fachada.