Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo

Cáceres alza la voz: el próximo 20 de mayo, el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova se convertirá en marco de la reivindicación. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España. Fue el pasado 13 de abril cuando la Alianza Territorial Europea (ATE) celebró en la Cámara Municipal de Castelo Branco la reunión ibérica más numerosa de sus dos años de trayectoria. Según la propia plataforma, al encuentro asistieron 60 personas en representación de 40 entidades locales, asociaciones empresariales y miembros de la sociedad civil de ambos lados de la raya, con una reclamación común: que deje de aplazarse la terminación de los 72 kilómetros de autovía pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

Promovida por el Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte), esta manifestación busca ser un punto de inflexión en la lucha contra la despoblación y el aislamiento que sufre la provincia debido a décadas de déficit en infraestructuras.

Mapa propuesto por MSU Norte Extremadura. / Cedida a El Periódico

La fecha no es casual. El MSU-Norte ha convocado a la sociedad civil, empresarios y colectivos vecinales para exigir que las administraciones pongan fin al olvido institucional. Bajo el lema de la supervivencia del mundo rural, el movimiento sostiene que el norte de la provincia está perdiendo habitantes a un ritmo alarmante debido a la falta de oportunidades que genera la mala conectividad.

Los ejes de la reivindicación

El primero de esos ejes es frenar la despoblación: sin comunicaciones dignas, los jóvenes abandonan las comarcas. El segundo, la igualdad de oportunidades: exigir que un ciudadano de Cáceres tenga los mismos servicios que uno del centro peninsular. A esto le siguen el desarrollo económico: Atraer empresas que hoy descartan la zona por sus deficientes conexiones logísticas.

En este contexto, las infraestructuras no son solo asfalto y hormigón; son las «arterias vitales» que determinan si el corazón de Cáceres sigue latiendo.

Para el desarrollo urbano y provincial, el MSU pone el foco en varios proyectos estratégicos: la Conexión Madrid-Lisboa (A-58 y conexión por Moraleja), la finalización de la autovía que una las dos capitales ibéricas a través del norte de la provincia es la petición estrella. El MSU defiende que este eje es fundamental para convertir a Cáceres en un nodo logístico internacional.

Igualmente se refiere a la modernización del ferrocarril. Más allá del AVE, la provincia reclama una red de media distancia fiable. Las infraestructuras ferroviarias actuales son vistas como una barrera al turismo y al comercio, limitando el potencial de la capital cacereña como centro de servicios.

Asimimo, cita las vías rápidas y la cohesión Territorial. El desarrollo urbano de Cáceres capital depende de cómo se conecte con sus comarcas (Valle del Jerte, La Vera, Las Hurdes). Si los puentes y carreteras que unen la ciudad con el entorno rural fallan, la capital sufre un efecto de «macrocefalia» aislada, perdiendo su influencia regional.

El valor de estas infraestructuras en el marco del desarrollo urbano de Cáceres se resume en tres pilares: social porque permiten que el personal sanitario, docente y los servicios lleguen a cada rincón de la provincia, urbana porque aligeran el tráfico pesado de la ciudad y permiten una expansión ordenada hacia los nuevos polos industriales y patrimonial pues una mejor red externa evita que el centro histórico sufra el desgaste del tráfico de paso.

El Periódico Extremadura

Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) afronta una semana de intensa actividad centrada en la manifestación prevista para el 20 de mayo, una cita en la que el colectivo quiere visibilizar las carencias históricas del norte extremeño en materia de infraestructuras y desarrollo territorial. Según ha trasladado Francisco Martín, su presidente, estos días están volcados en la organización de la convocatoria, con tareas como la preparación de carteles en dos idiomas, la tramitación de permisos y la gestión de autobuses para facilitar la asistencia. El movimiento ciudadano del norte de la provincia lleva tiempo reclamando avances en la EX-A1, la plataforma logística de Fuentidueñas y la recuperación del tren Ruta de la Plata.

Las propuestas / El Periódco Extremadura

La protesta tendrá lugar en el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España. Fue el pasado 13 de abril cuando la Alianza Territorial Europea (ATE) celebró en la Cámara Municipal de Castelo Branco la reunión ibérica más numerosa de sus dos años de trayectoria. Según la propia plataforma, al encuentro asistieron 60 personas en representación de 40 entidades locales, asociaciones empresariales y miembros de la sociedad civil de ambos lados de la raya, con una reclamación común: que deje de aplazarse la terminación de los 72 kilómetros de autovía pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

El tono del encuentro fue inequívoco. En las intervenciones se repitió la idea de que la falta de ese tramo no responde a un problema técnico, sino a una ausencia de impulso político tanto en la Junta de Extremadura como en el Ejecutivo portugués. La alianza sostiene que, tras 25 años de espera, ya no bastan los anuncios ni los compromisos sin reflejo presupuestario y que el objetivo ahora es que "se escuche el ruido de las máquinas" durante 2026.

Semana de trabajo para la movilización

La prioridad absoluta del colectivo pasa por cerrar todos los detalles de la concentración del 20 de mayo. La asociación se encuentra inmersa en la parte más práctica de la convocatoria, desde la difusión hasta la coordinación de desplazamientos, en un intento de convertir la protesta en una demostración de fuerza del norte de Cáceres.

No es una reivindicación nueva. El movimiento ciudadano de esta zona lleva años insistiendo en la necesidad de completar la autovía EX-A1 hasta la frontera portuguesa, una actuación que consideran estratégica para mejorar la conectividad y la competitividad del territorio. En paralelo, también vienen reclamando el desarrollo de la plataforma logística de Fuentidueñas, en Plasencia, como proyecto clave para atraer actividad económica y aprovechar la posición del norte extremeño en los corredores de mercancías.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

Y es que la conexión ferroviaria del norte de Extremadura ha vuelto a situarse en el centro del debate tras una reunión de urgencia celebrada el 16 de abril en Plasencia entre la Cámara de Comercio de Cáceres, Pymecon y la alianza territorial MSU-Norte. Las tres entidades reclaman al Ministerio de Transportes que el futuro tren entre Madrid y Lisboa incluya paradas en Plasencia y Mérida, que se liciten de forma inmediata las obras de electrificación entre Talayuela y Humanes y que la Junta despliegue la Plataforma Logística de Fuentidueñas, con un total de 300 hectáreas de suelo industrial.

La reunión, de una hora y media de duración, contó con la participación de Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Manzano, presidente de Pymecon, y Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura.

Sobre la mesa se abordaron tres grandes asuntos que, a juicio de las entidades reunidas, resultan determinantes para el futuro económico y territorial del norte extremeño: la definición del corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, la entrada en servicio de un tren completamente eléctrico entre Madrid y Badajoz en 2028 y el desarrollo de una gran plataforma logística e industrial en el entorno de Fuentidueñas, en Plasencia.

Malestar por un estudio que deja fuera a Plasencia y Mérida

Uno de los principales motivos de preocupación fue el Estudio de Mercado del AVE Madrid-Lisboa que la Agrupación Europea de Interés Económico, AEIE, ha adjudicado por 1,17 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años a la unión de empresas formada por WSP, MCRIT y Trentmo.

Según expusieron los asistentes a la reunión, ese estudio analiza los flujos de movilidad y los tiempos de viaje del futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, pero no contempla paradas en Plasencia y Mérida. Sí recoge, en cambio, las nuevas estaciones previstas en la traza con los baipases de Cáceres y Badajoz.

Ese planteamiento ha generado, según trasladó el MSU-Norte, una "máxima preocupación" en el ámbito social y empresarial. La alianza considera que se vuelve a dejar fuera a Plasencia, a las comarcas del norte de Extremadura, con más de 220.000 habitantes, y también a Mérida y su entorno, pese al peso territorial y funcional de ambas ciudades.