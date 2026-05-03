Cáceres merece subirse al tren de la logística

La futura terminal intermodal ferroviaria de Cáceres necesita que las administraciones implicadas empujen en la misma dirección y que los trámites pendientes dejen de alargarse en el tiempo. La ciudad lleva años hablando de logística, de suelo industrial, de nuevas oportunidades y de la necesidad de ganar peso económico. Pero todos esos debates pierden fuerza si los proyectos estratégicos quedan detenidos en un punto muerto administrativo.

La plataforma prevista en el entorno de Las Capellanías no resolvería por sí sola todos los problemas de desarrollo de Cáceres, pero sí puede ser una pieza importante dentro de una estrategia más amplia. Permitiría reforzar el papel del polígono industrial, mejorar la conexión entre carretera y ferrocarril, abrir nuevas posibilidades para las empresas y situar a la ciudad en una posición más competitiva. En un territorio que necesita atraer inversión y generar empleo estable, cada infraestructura que mejore la capacidad logística cuenta.

Por eso conviene pedir este proyecto con firmeza, aunque sin estridencias. No se trata de convertir la infraestructura en un motivo más de confrontación institucional, sino de reclamar que cada administración cumpla su parte.

Cáceres conoce demasiado bien el desgaste de los proyectos que se anuncian, se estudian, se modifican y acaban atrapados durante años en sucesivos trámites. Esa inercia resulta especialmente dañina cuando afecta a iniciativas vinculadas al desarrollo económico. El tiempo administrativo no siempre coincide con el tiempo de las empresas, y una oportunidad que hoy parece cercana puede perder sentido si se demora demasiado.

La petición de Apilca y del tejido empresarial debe entenderse en ese contexto. No es una exigencia desmedida, sino una llamada de atención razonable. Cáceres necesita certezas. Necesita saber si la infraestructura puede seguir avanzando, en qué condiciones y con qué calendario. Y necesita que quienes tienen capacidad de desbloquear el expediente sean conscientes de que detrás de cada retraso hay una ciudad que aspira a crecer.

Pedir la terminal intermodal ferroviaria para Cáceres es, en el fondo, pedir que la ciudad no vuelva a quedarse al margen de las grandes decisiones logísticas. Con prudencia, con informes y con garantías, pero también con ambición.