Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415

Cáceres tendrá más viviendas de las inicialmente previstas junto a la Ribera del Marco. El desarrollo urbanístico de San Francisco 06, situado entre la ronda de San Francisco y la avenida de Cervantes en un enclave privilegiado de la ciudad con vistas a la montaña, ha dado un nuevo paso con la modificación del estudio de detalle del ámbito API 32-01. La actuación partía de una previsión de 415 apartamentos, pero esa cifra va a crecer, aunque la edificabilidad total se mantiene igual. El objetivo, según han explicado desde la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06, es crear más casas para poder ofertar más vivienda en la ciudad.

El documento urbanístico no fija todavía el número definitivo de viviendas que se podrán levantar. La clave está en que el estudio de detalle no aumenta los metros edificables, pero sí introduce más flexibilidad para que cada promotor pueda decidir cómo distribuye internamente sus pisos. Es decir, la bolsa residencial pasará de los 415 apartamentos inicialmente previstos a una cifra superior, aunque con los mismos 56.025 metros cuadrados de techo edificable repartidos entre ocho parcelas.

Así podría quedar el entorno de la Ribera del Marco una vez termine su construcción. / E. P.

La modificación afecta a las parcelas EM-1A a EM-4B y tiene por objeto ajustar las alineaciones interiores y las alturas máximas previstas en el estudio de detalle aprobado en 2005. El documento ha sido redactado por los arquitectos Irene Calle Izquierdo y Alfredo Díaz Soto, de Aceidé Servicios Técnicos, a solicitud de la Agrupación de Interés Urbanístico SF-06 Ribera del Marco. La aprobación inicial figura fechada el 24 de marzo de 2026.

Más altura y más flexibilidad

El cambio más visible está en las alturas. El plan anterior contemplaba edificios de seis plantas más ático. La nueva ordenación permite llegar hasta baja más nueve plantas y ático en seis de las parcelas, mientras que en las dos restantes se fija una altura máxima de baja más ocho plantas y ático. La edificabilidad asignada a cada una se mantiene entre 7.695 metros cuadrados en una parcela, 7.020 en otra, 7.155 en otras cuatro, 5.805 en otra y 6.885 en la última.

El estudio sostiene que el número de viviendas debe entenderse como un valor orientativo y no limitativo, porque el parámetro determinante no es ya la cifra cerrada de pisos, sino la superficie edificable asignada por el planeamiento. Esa interpretación permite que el número final aumente sin tocar la edificabilidad global.

Una operación junto a la Ribera

El ámbito se encuentra en una zona sensible desde el punto de vista urbano y paisajístico, entre los barrios de Espíritu Santo y San Francisco y junto a la Ribera del Marco. El propio estudio define este enclave como una zona de transición entre la ciudad consolidada y el entorno natural de la Ribera, además de una de las puertas paisajísticas de acceso al centro histórico.

Galería | Así van las obras para construir 415 viviendas en la Ribera del Marco / E. P.

La operación se vincula también a la liberación de suelo en la Ribera del Marco. El documento recoge la creación de un parque público de 51.620 metros cuadrados en la margen de la ribera, lo que permite trasladar y concentrar el aprovechamiento urbanístico en el solar situado entre la avenida de Cervantes y la ronda de San Francisco. La justificación del estudio es que se evita ocupar un entorno de mayor valor ambiental y se concentra la edificación en suelo urbano consolidado, con servicios, accesibilidad y dotaciones próximas.

La nueva ordenación plantea bloques más abiertos, escalonados y aterrazados, frente al modelo más compacto de 2005. El objetivo declarado es mejorar el soleamiento, la ventilación, las vistas y la relación con el paisaje. El estudio también habla de viviendas pasantes, patios interiores mejor iluminados, posibles bajos con patio, soportales y espacios comunitarios en planta baja.

Las obras ya están en marcha

La actuación no parte de cero. Las obras de la primera fase, centradas en el movimiento de tierras y la preparación del terreno, comenzaron el pasado verano y cuentan con un plazo previsto de ejecución de un año. Según la información trasladada por la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06, los trabajos van en buen camino pese a las intensas lluvias registradas en los últimos meses.

La previsión es que esta primera fase pueda finalizar a lo largo de este verano, especialmente si a partir de ahora acompaña el buen tiempo. Estos trabajos son previos al desarrollo residencial propiamente dicho y sirven para dejar preparado el ámbito sobre el que se levantarán las futuras promociones.

El documento urbanístico insiste en que la modificación no altera la ordenación estructural, no cambia los usos previstos, no incrementa la edificabilidad, no modifica la red viaria y no reduce dotaciones públicas. Su alcance se limita a la redistribución de alineaciones, alturas y volúmenes para adaptar el proyecto a las condiciones actuales del mercado residencial y a nuevas tipologías de vivienda.