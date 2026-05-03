Conrado Gómez, periodista y empresario de Cáceres: "La clave del éxito es entender que siempre es algo colectivo"

Conrado Gómez López (Cáceres, 1980) es licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad de Extremadura. Ha trabajado como periodista en diferentes instituciones y puso en marcha, junto con su socio Sergio Martínez, la agencia de publicidad, comunicación y marketing Amantesdementes. En esta entrevista, concedida en La Reina, uno de los locales de moda que gestiona en la calle Amberes de Cáceres, habla de sus padres, de la amistad y de ese amor a uno mismo que te permite ser quien quieres ser en cada momento

-¿Qué es ser un sabio?

-Levantarse cada mañana y estar satisfecho con lo que haces y con quien eres. Saber que estás en un proceso de aprendizaje continuo y que aquí hemos venido a disfrutar. Y también, quizás yo te diría que es quedarse con lo dulce de la vida y obviar de alguna forma lo agrio que siempre existe.

-Ha sido un niño despierto, y curioso.

-A mí siempre me ha gustado preguntar por qué sucedían las cosas, quién era cada uno y el para qué de todo. Y creo que eso me ha llevado a donde estoy ahora. No soy especialista de nada, pero soy un curioso de todo.

-Curioso y del San Antonio.

-Del ‘Sanan’, sí, sí. Dentro de las aulas y fuera de las aulas. Al final, eso que vivimos toda una generación de una institución como el San Antonio, el compañerismo, el compromiso y la dedicación y el esfuerzo, lo hemos intentado trasladar todos a nuestro día a día.

-Su padre era un gran conversador.

-Era un gran conversador, quizás el mejor. Fue político, inventor, funcionario, profesor universitario, pero sobre todo también tenía tiempo para escuchar, que era lo más importante.

-Tuve la suerte de conocerlo, también tengo la suerte de conocer a su madre. Las madres son unas reinas.

-Para cada uno de nosotros su madre es lo más sagrado que hay. Mi madre, para todo el que la conozca, sí es una reina, evidentemente. Es una persona entrañable, con una inteligencia emocional desbordante y, sobre todo, también, una pionera, porque yo, cuando tengo oportunidad, siempre digo que fue una de las primeras mujeres que presidió una asociación en Extremadura. En este caso, la Asociación de Mujeres Progresistas Margarita Nelken. Así que sí, es una reina.

Junto a Conrado Gómez, en un momento de la entrevista. / Carlos Gil / Carlos Gil

-Todo lo que toca, lo convierte en éxito. De hecho, estamos aquí en La Reina, este cocktail bar que triunfa en Cáceres.

-Bueno, yo diría que todo, todo, no. Tengo también grandes tropiezos, me gusta más referirme a ellos como procesos de aprendizaje, pero la clave para obtener éxito es siempre entender que nunca es individual, que siempre es algo compartido y, sobre todo, rodearte de un gran equipo que te respalde.

-Lo que sí es cierto es que tiene habilidad y tiene ironía con buen gusto.

-Al final, la ironía es una forma de humor educado. Cuando ponemos a la vida ironía, de alguna forma hacemos que la piel sea más fina, que eso en Cáceres es muy necesario, que sepamos reírnos de nosotros mismos sin sentirnos heridos y, ojo, hay una línea roja.

El amor

-«El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás», que diría Massiel.

-Totalmente. El amor es algo imprescindible, el amor con tu familia, con tus amigos, con tu entorno. Y algo que nos olvidamos siempre, que es el amor a uno mismo, que es ese amor propio que te permite ser quien quieres ser en cada momento.

-Y a veces se nos olvida, ¿por qué?

-Porque creo que trabajamos muy poco la autoestima y mucho el ego.

-La amistad debe ser incondicional.

-Si no, no se entiende de otra forma. Debe ser incondicional, debe ser sincera, debe ser libre y debe ser también un tesoro que es incalculable.

-Ser hortera no es ser vulgar.

-No, no, para nada. Ser hortera es ser tú mismo sin que nadie te imponga lo que tienes que decir, cómo tienes que vestir y cómo tienes que sentir y actuar.