En Cáceres, la discusión sobre la Cruz de los Caídos de la Plaza de América ha dejado de ser un expediente administrativo para convertirse en un pulso agrio entre legalidad, política y relato social. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha solicitado su retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres prepara su defensa jurídica y la Junta de Extremadura, en el marco del pacto PP-Vox, ha abierto la puerta a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Y en medio, una pregunta que ya no es técnica sino profundamente política: ¿se toca o no se toca?

Porque lo que está en juego no es solo un elemento del paisaje urbano; es el significado que se le atribuye. Para unos, es un símbolo resignificado, despojado de su carga original y asumido como parte del patrimonio afectivo de la ciudad. Para otros, sigue siendo un vestigio incompatible con una lectura democrática del espacio público. Y entre ambas posiciones no hay solo matices: hay dos formas distintas de entender la memoria colectiva.

El consistorio popular ha optado por una estrategia clara: oposición jurídica. Recurso administrativo primero, contencioso después (si es necesario). El mensaje implícito es evidente: no se trata de acatar sin más, sino de agotar todas las vías posibles para evitar la posible retirada. Es una posición legítima en términos políticos, pero que asume la dificultad de batallar contra un marco normativo estatal.

Frente a eso, la plataforma ciudadana Salvemos la Cruz de los Caídos introduce su propio argumento: el de la legitimidad social. Hablan de resignificación, de identidad urbana y de más de 69.000 firmas recogidas como prueba de apoyo. Apelan directamente a la idea de que el patrimonio no solo lo define la ley, sino también la comunidad que lo habita. Sin embargo, aquí aparece la primera fricción: ¿puede la adhesión social neutralizar el origen o el significado histórico de un símbolo en disputa?

Y es en este punto, la pregunta de “se toca o no se toca” se basa en una decisión sobre cómo se gestiona el pasado en el presente. La Ley de Memoria Democrática no entra en el terreno del gusto ni de la popularidad; entra en el de la interpretación histórica y sus consecuencias en el espacio público. Y eso reduce el margen de negociación local, aunque no elimine el conflicto político.

El intento de encajar la Cruz en la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) añade otra capa de complejidad. Porque aquí el debate (o, al menos, el debate que algunos quieren introducir) solapa memoria y patrimonio. Y el patrimonio, a diferencia de la memoria, aspira a la permanencia. Pero no todo lo que es antiguo (tampoco es que hablemos de algo muy antiguo) se torna intocable.

Lo que está ocurriendo en Cáceres es, en realidad, un ejemplo muy claro de un fenómeno más amplio: la imposibilidad de cerrar definitivamente los símbolos cuando estos se convierten en campos de batalla ideológica. La Cruz ya no es solo una cruz; es un argumento. Y cuando los símbolos se transforman en argumentos, su permanencia o retirada deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una decisión profundamente política.