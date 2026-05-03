Descubre este pueblo de Cáceres: un viaje a la esencia de la dehesa y su pasado minero "radiactivo"

Si estás buscando un destino que combine historia medieval, paisajes geológicos de impacto y tradiciones que parecen detenidas en el tiempo, tienes que poner rumbo a Albalá. Situado en pleno corazón de la provincia de Cáceres, a poco más de 40 kilómetros de la capital, este pueblo extremeño es una experiencia auténtica para quienes huyen de los circuitos turísticos masificados y buscan la esencia pura de la dehesa.

El paso de la calzada

La propia palabra "Albalá" ya nos da una pista sobre su importancia estratégica. Deriva del término árabe Al-Blat, que significa "la calzada" o "el paso", lo que sugiere que desde tiempos remotos fue un punto clave en las rutas de comunicación de la península, posiblemente vinculado a ramificaciones de la Vía de la Plata romana.

Su historia "moderna" comienza realmente en 1229, cuando el rey Alfonso IX conquista el cercano castillo de Montánchez. A partir de ahí, Albalá pasó a manos de la Orden de Santiago, cuyos caballeros marcaron durante siglos el carácter administrativo y social del municipio. Pasear hoy por sus calles es hacer un viaje por ese pasado, donde el granito es el protagonista absoluto de cada fachada.

Joyas de piedra y jurisdicción

El patrimonio de Albalá es un triunfo de la cantería local. El edificio que domina el horizonte es la Iglesia de Santa María Magdalena. Aunque su origen se remonta al siglo XV, el templo actual es una maravilla del siglo XVI que te sorprenderá por sus robustas bóvedas de crucería y su coro elevado sobre tres arcos de medio punto de una precisión asombrosa. No te vayas sin fijarte en la escultura de la Inmaculada Concepción, una pieza de gran finura datada cerca del año 1600.

Cerca de allí, encontrarás el Rollo o Picota, también llamado la "Horca de Piedra". Este monumento no es solo una columna con una cruz; es el símbolo de que Albalá tuvo en su día jurisdicción propia para impartir justicia, una marca de orgullo y autonomía municipal. Además, si te fijas en las fachadas de las casas antiguas, verás escudos y blasones nobiliarios grabados en granito, como el de la calle Calvo Sotelo 52, que nos hablan de las familias hidalgas que habitaron estas tierras.

La historia minera, un pasado "radiactivo"

Algo que hace único a Albalá es su curiosa historia minera. Durante el siglo XX, el pueblo se convirtió en un punto estratégico para España debido a la riqueza de uranio de sus berrocales. Minas como Los Ratones, que llegó a tener 185 metros de profundidad, o La Carretona, transformaron la economía local entre los años 60 y 70.

Hoy en día, aunque las minas están cerradas, los castilletes y escombreras forman un paisaje industrial fascinante integrado en la naturaleza. Es un recordatorio de una época en la que los guardas de la mina incluso mostraban a los visitantes la potencia del mineral con contadores Geiger, algo que hoy parece de película de ciencia ficción.

Fiestas de Albalá: Fuego, "Tablas" y el ritmo del Chascarrirrás

Si puedes elegir una fecha para visitar Albalá, hazlo en Navidad. Sus tradiciones de invierno son de las más arcaicas y bellas de Extremadura:

La Hoguera de Nochebuena (24 de diciembre): los "quintos" (los jóvenes del pueblo) pasan meses preparando esta cita. Arrancan encinas viejas y secas para montar una hoguera monumental en el Llano de las Escuelas. El encendido al atardecer es un ritual de unión que marca el inicio de las fiestas.

Las Tablas (25 al 27 de diciembre): es la joya de la corona. Las "pedidoras" recorren las calles portando sobre sus cabezas tableros de madera (las antiguas tablas de pan) decorados con pañuelos de colores y ofrendas. Lo más increíble es el sonido que las acompaña: el "Chascarrirrás", un ritmo vibrante producido por instrumentos caseros como almireces, calderos y cañas que te hará vibrar.

Carnavales: no te pierdas las Carreras de Gallos, una tradición donde los quintos demuestran su pericia y que sirve como rito de presentación ante la comunidad.

El sabor auténtico de la dehesa cacereña

Comer en Albalá es un homenaje al producto local. Como buen pueblo extremeño, el cerdo ibérico es el rey. La tradición de la matanza sigue muy viva, ofreciendo jamones, lomos y chorizos de una calidad excepcional que se curan con el aire puro de la Sierra de Montánchez.

En cualquier mesa albalera no pueden faltar: caldereta de cordero, un guiso contundente con el toque justo de pimentón de la Vera; migas con torreznos, el plato estrella para empezar el día con energía; queso curado de oveja, intenso y perfecto para maridar con un vino de pitarra; dulces tradicionales, para el postre, pide perrunillas, flores extremeñas bañadas en miel o los típicos piñonates.

Turismo slow entre berrocales

El entorno natural de Albalá invita a desconectar. El municipio se asienta sobre un enorme batolito granítico que ha creado un paisaje de "berrocales" (grandes bolas de piedra) que parecen colocadas por gigantes. Es un lugar ideal para el senderismo suave o el avistamiento de aves como el cernícalo primilla.

A solo 3 kilómetros se encuentra la Dehesa Carretona, donde está la ermita de San Joaquín y Santa Ana. Es el sitio perfecto para disfrutar de un picnic bajo las encinas o participar en su romería de agosto. Además, su ubicación te permite visitar en pocos minutos maravillas cercanas como el castillo de Montánchez o la increíble basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar.

En definitiva, Albalá es ese destino donde la piedra cuenta historias y el fuego mantiene viva la comunidad. Un rincón de Cáceres que te espera con los brazos abiertos y la mesa puesta. ¡No te lo pierdas!