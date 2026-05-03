Extremúsika se abraza al rock con Sanguijuelas del Guadiana y su tributo a Robe

Y Extremúsika abrazó el rock y recuperó pulso… Sanguijuelas del Guadiana llenó anoche la zona de los dos grandes escenarios con un tributo a Roberto Iniesta (y a las cocheras), que pusieron en solfa con los acordes de 'Nada que perder'. Uno de los temas más escuchados (con millones de reproducciones) de Robe en solitario.

Sus '100 amapolas' colorearon desde el arranque su escenario-cochera para repasar su repertorio. "Nos vamos; no tenemos más canciones ya", dijeron antes de finiquitar con '

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'. Entre medias, su homenaje al placentino: "A todos los extremeños nos ha dejado un hueco grandísimo en nuestra alma y nuestros corazones. Así que quiero que todos levantemos nuestra copa y brindemos por el Robe. ¡Viva Roberto Iniesta!".

Casi hora y media de concierto ofrecieron los Sanguijuelas del Guadiana. / EDUARDO VILLANUEVA

El festival ha bajado el telón de 2026 confirmando un giro evidente hacia el rock, tanto en programación como en respuesta del público. Con 14.000 abonos vendidos (y a falta de conocer el balance final de afluencia; que el año pasado no se hizo), la cita cacereña ha logrado recuperar parte de ese público que en los últimos años se había ido diluyendo entre bandazos estilísticos que no terminaron de cuajar. Aunque los guiños a la Gen Z han seguido en esta edición en el escenario cubierto (el Bellota).

Público diverso en la última jornada de Extremúsika. / Carlos Gil

Sin ir más lejos, anoche actuó una de las voces más destacadas de la escena urbana Z: Metrika. Su estilo mezcla trap, hip-hop y electrónica con letras explícitas cargadas de empoderamiento femenino y sexualidad, con temas como su popular 'Toto de loca'. También se subió a ese mismo escenario Lorna.

La jornada de clausura fue el mejor reflejo de ese cambio de rumbo: tres escenarios llenos de público (aunque sin masificación) y una alineación donde el protagonismo recayó en nombres con ADN rockero o mestizo, alejados del viraje más urbano de ediciones anteriores.

Sanguijuelas del Guadiana salieron convertidos en símbolo de esta nueva etapa en icono del nuevo legado rockero. Su directo, en el escenario Cigüeña, conectó plenamente con un público que venía calentado por el paso previo de Def Con Dos, auténticos pioneros del hip hop español, en un contraste generacional y estilístico que funcionó como puente entre épocas.

Actuación de Segismundo Toxicómano, ayer. / Carlos Gil

Del desencanto a la reconquista

La edición de 2026 ha apostado por nombres con trayectoria y personalidad. Poncho K, referente del rock urbano con letras de corte social y poético, volvió a demostrar su capacidad para conectar desde la crudeza y la honestidad. La Fuga, una de las bandas más reconocibles del rock estatal, aportó ese componente nostálgico y coreable que sigue funcionando como un tiro en festivalesY firmaron sin concierto número mil en el Extremúsika.

En esa misma línea, Forraje desplegó su rock directo, sin artificios, mientras que propuestas como La Pantera aportaron matices más contemporáneos sin romper del todo con la esencia guitarrera. Por su parte, Lorna añadió diversidad sonora a un cartel donde, pese a la variedad, predominó un hilo conductor claro: recuperar el peso de las guitarras frente a la electrónica y los sonidos urbanos que habían marcado otras ediciones.

El resultado ha sido un festival con mayor coherencia programática, algo que el público parece haber premiado. Extremúsika ha vuelto a parecerse a sí mismo.

Una denuncia que enturbia el balance

Sin embargo, el balance positivo convive con un episodio que ha sacudido la cita musical. Un joven de 24 años ha denunciado una presunta agresión homófoba por parte de un miembro de la seguridad privada del festival. Según su testimonio, fue reducido y agredido cuando intentaba acceder a la zona de acampada, llegando a sufrir heridas, un diente roto y un esguince. Además, asegura haber recibido un insulto homófobo durante la intervención.

La organización ha calificado lo ocurrido como un «hecho puntual», negando la motivación discriminatoria y asegurando que el joven estaba accediendo de forma indebida al recinto.

Este incidente ha abierto un debate incómodo sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de garantizar espacios seguros en eventos multitudinarios, en contraste con el ambiente festivo que ha predominado durante el resto del festival. Un festival que no es ajeno a este tipo de denuncias, como ya sucedió en la edición de 2023 con varias denuncias simultáneas por la supuesta brutalidad empleada por los agentes de seguridad.

En definitiva, Extremúsika 2026 deja una doble lectura: por un lado, la reconquista de su identidad rockera y del público perdido; por otro, una polémica que empaña el éxito de un festival (que no se mide solo en cifras).