Extremúsika baja el telón y activa ya la cuenta atrás: fechas y abonos para 2027

Extremúsika ha puesto el broche final a su edición de 2026 en Cáceres con una última jornada que confirma lo que ya se intuía: éxito rotundo y consolidación dentro del circuito de festivales de primavera. A los datos ya conocidos se suman ahora nuevas cifras clave: el evento ha duplicado asistentes respecto a 2025 y ha superado las 40 horas de música en directo, reforzando su crecimiento tanto en volumen como en propuesta artística.

Fotogalería | Extremúsika vuelve a latir al ritmo de rock, Robe y Sanguijuelas del Guadiana /

Una jornada final con sello propio

El cierre ha tenido un protagonista indiscutible: Sanguijuelas del Guadiana, convertidos en la gran revelación extremeña del cartel. Su actuación, marcada por la energía generacional, el descaro y las raíces, ha sido una de las más multitudinarias y emotivas del festival, dejando además la imagen más masiva de esta edición.

La última jornada volvió a exhibir el ADN ecléctico de Extremúsika. Por el Escenario Don Porky pasaron desde los locales Inkandescencia hasta el humor ácido de El Reno Renardo, el regreso de Poncho K o el rock de La Fuga y The Locos, antes de un cierre para los más resistentes.

En paralelo, el Escenario Sra. Cigüeña combinó veteranía y contundencia con nombres como Forraje, Segismundo Toxicómano o Def Con Dos, hasta desembocar en el momento álgido con Sanguijuelas del Guadiana y el estallido festivo de Balkan Bomba.

El Escenario Mr. Bellota, por su parte, ha confirmado su papel como espacio de referencia para lo urbano y electrónico, con una carpa llena hasta la madrugada al ritmo de Yassir, Metrika, Dollar Selmouni o La Pantera, y un cierre sin pausa a base de sesiones.

Las imágenes políticas y reivindicativas no faltaron en el Extremúsika. / J.M. Ortiz

Las imágenes políticas y reivindicativas no faltaron en el Extremúsika. / J.M. Ortiz

Un escenario para la reivindicación Sobre el escenario del Extremúsika es habitual que desfilen bandas que lanzan sus arengas políticas y reivindicaciones. Esta edición no fue una excepción. La Fuga (que cumplió mil conciertos en el festival) desplegó la bandera de Palestina y la de la Paz. Hubo alusiones al ‘genocidio israelí’ y los Balkan Bomba también cantaron por la diversidad LGBTIQ+, la igualdad de géneros y en contra de la violencia machista con su tema ‘Yo sí te creo’.

Más que conciertos

Más allá de los escenarios, el balance deja estampas que explican el fenómeno. La zona de acampada ha vuelto a ser uno de los grandes núcleos sociales: un auténtico “pueblo efímero” donde la convivencia, el buen ambiente y escenas tan inesperadas como un bingo improvisado han marcado el fin de semana.

También destacan las zonas de barras y food trucks, con un funcionamiento fluido y bien valorado por los asistentes, en una edición donde la satisfacción del público se ha percibido de forma generalizada desde el inicio.

Abonos a la venta, en breve. / EL PERIÓDICO

Un cierre que ya mira al futuro

El festival se despide reforzando su identidad: música, comunidad y buen rollo festivalero como señas de identidad. Un final que no es punto y aparte, sino seguido: en las pantallas ya se anunciaban las fechas de 2027 —29 y 30 de abril y 1 de mayo— junto al lanzamiento de abonos promocionales.

Con este cierre, Extremúsika no solo confirma su crecimiento, sino que afianza un modelo que combina diversidad musical, experiencia colectiva y fidelidad del público como pilares de su éxito.

A este balance se suma otro factor relevante: la capacidad de Extremúsika para generar identidad propia dentro del circuito nacional, apostando por una mezcla de talento emergente y nombres consolidados, así como por una programación que cruza géneros sin complejos. Este enfoque no solo amplía su público potencial, sino que refuerza su posicionamiento como un festival transversal, inclusivo y en constante evolución, capaz de convertir cada edición en una experiencia reconocible pero siempre distinta.