Fervor sin pausa: del besamanto multitudinario (y accidentado) de la patrona cacereña a la subida más esperada del año

El fervor en torno a la Virgen de la Montaña no entiende de interrupciones. Ni siquiera un susto inesperado logró frenar ayer una de las citas más multitudinarias del calendario religioso cacereño. El tradicional besamanto, celebrado en la Concatedral de Santa María, volvió a convertirse en un auténtico hervidero de fieles, aunque esta vez con un incidente que obligó a suspender temporalmente el acto.

Un incendio en una camioneta de reparto, varada entre el templo y el cercano Palacio de Carvajal, sembró la inquietud durante varias horas. El humo y la intervención de los servicios de emergencia marcaron un paréntesis en un Novenario que, hasta ese momento, había transcurrido con normalidad. A pesar del sobresalto, la actividad se reanudó y la devoción volvió a imponerse, con largas colas de personas deseosas de acercarse al manto de su patrona.

Un manto que ya guarda la fe de un pueblo

El protagonismo del besamanto recayó, una vez más, en el ajuar. La Virgen lució el manto número 213, una pieza reciente, bordada en fucsia y dorado, que ha sido concebida específicamente para facilitar la cercanía de los fieles durante este acto; el tejido ya se ha convertido en un símbolo cargado de significado.

Desde la cofradía destacan que este manto es ya “depositario de plegarias, anhelos y gratitud”, consolidándose como una pieza viva dentro de la tradición. Cada hilo dorado, explican, refleja la continuidad de una devoción que atraviesa generaciones y que encuentra en este gesto —besar el manto— uno de sus momentos más íntimos.

Manto centenario

Superado el incidente, la jornada dominical dio paso a otro de los momentos clave: la procesión de subida al santuario, celebrada como cada primer domingo de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. Desde primeras horas, miles de personas acompañaron a la imagen en su recorrido desde el casco histórico hasta la sierra.

El ambiente, marcado por el frío matinal —apenas 12 grados a primera hora—, no restó intensidad a una cita cargada de emoción. Entre cánticos, vítores y ramos de flores, la patrona avanzó arropada por una multitud que volvió a demostrar que la tradición sigue más viva que nunca.

Una subida protagonizada por un estreno: el nuevo manto de la Virgen. El del centenario de la cofradía; el que no pudo lucir el año pasado por la lluvia y por estar pintado a mano.

Las voces de los fieles lo resumen con claridad: “la Virgen es Cáceres y Cáceres es la Virgen”. Una relación simbiótica que se renueva cada año en una jornada donde conviven fe, identidad y memoria colectiva.

Tradición que no se detiene

Doce días después de la bajada, la ciudad cierra el ciclo con una imagen distinta pero igual de poderosa: la de la patrona regresando a su santuario, mientras cientos de cacereños prolongan la celebración en la sierra. No es solo una procesión, es una manifestación colectiva de pertenencia.

Tras un besamanto masivo —y esta vez accidentado—, Cáceres vuelve a demostrar que su vínculo con la Virgen de la Montaña no se interrumpe, ni siquiera ante la adversidad. La tradición sigue su curso, firme, pasando de generación en generación y reafirmándose como "uno de los pilares emocionales de la ciudad", afirman con júbilo desde la cofradía.