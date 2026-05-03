Marta Barroso y su proyecto El Chaflán de Martamorfismo: "La identidad urbana de Cáceres se construye desde el comercio cercano"

El pequeño comercio vuelve a reivindicar su papel en el tejido urbano de Cáceres con proyectos como 'El Chaflán de Martamorfismo', un espacio que combina ilustración, artesanía y divulgación artística en pleno centro de la ciudad.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Marta Barroso, ilustradora cacereña que hace unos años decidió dar el salto y abrir un local propio donde mostrar y vender sus creaciones, al tiempo que acercar al público el proceso que hay detrás de cada pieza.

De la ilustración al espacio físico

Aunque su trayectoria está vinculada desde siempre al dibujo, Marta Barroso señala que siempre ha preferido definirse como ilustradora en lugar de artesana. "Primero vino el papel y los lápices, como a todos cuando somos pequeños, pero luego llegaron otros soportes", explica. La cerámica o el textil se han convertido en nuevos formatos sobre los que trasladar su universo creativo, ampliando así las posibilidades del lienzo.

Pañuelos de 'El Chaflán de Martamorfismo'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Antes de abrir su tienda, sus productos, especialmente los pañuelos ilustrados, ya habían tenido buena acogida en campañas puntuales como Navidad o el Día de la Madre. Sin embargo, la falta de un escaparate físico dificultaba dar visibilidad a su trabajo. "Detrás de un producto hay una historia que no se puede contar solo con un clic en el botón de añadir al carrito", señala.

En la actualidad, aunque la mayor parte de su actividad se desarrolla en su tienda física, el proyecto también se ha adaptado a los nuevos hábitos de consumo. De esta manera, mantiene la opción de compra a través de su propia página web, lo que permite acercar sus creaciones a un público más amplio sin renunciar a la esencia del comercio local.

El nacimiento de 'El Chaflán'

Con esa idea, en 2022 abrió 'El Chaflán', un espacio concebido tanto como tienda como taller. Los primeros meses, reconoce, fueron "ilusionantes pero duros", con un local que empezó con pocos productos y que fue creciendo progresivamente gracias a la reinversión constante de los ingresos.

Desde el inicio, su planteamiento ha sido avanzar sin prisas y sin perder la esencia del proyecto. La respuesta del público ha sido clave en este proceso. "Cada vez que entra un cliente habitual es un pellizco de agradecimiento", afirma.

Escuchar al cliente sin perder la esencia

Con el paso del tiempo, la tienda ha evolucionado. Marta reconoce que la idea inicial ha ido cambiando al adaptarse a las demandas del público, aunque siempre manteniendo un equilibrio entre lo que el cliente busca y la identidad del proyecto.

Uno de los pilares de 'El Chaflán' es su dimensión divulgativa. La ilustradora apuesta por mostrar el proceso creativo, enseñar originales y técnicas, e incluso impartir talleres. "Cuando alguien prueba con sus propias manos, entiende el valor de lo hecho a mano", explica.

Artesanía frente a consumo inmediato

En el contexto actual, marcado por el auge del comercio electrónico, reflexiona sobre los retos del pequeño comercio. A su juicio, la competencia no se limita a la tecnología, sino que responde a un modelo de consumo basado en la inmediatez.

Frente a ello, defiende el valor diferencial de los comercios de proximidad: el trato cercano, la experiencia de compra y el cuidado de los detalles. "Tenemos que hacer de todo eso nuestro mayor valor", subraya.

Identidad urbana y comercio local

Más allá de la actividad económica, Marta reivindica el papel del pequeño comercio en la construcción de la identidad urbana. "Cáceres no es solo su Ciudad Monumental, también la hacemos quienes la habitamos y emprendemos aquí", afirma.

En este sentido, considera necesario un cambio de mentalidad que valore lo que se pierde cuando desaparecen estos espacios. Para la creadora, mantenerlos vivos es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía.

Un proyecto con vocación de futuro

De cara al futuro, la ilustradora tiene claro su objetivo: consolidar un proyecto sostenible tanto en lo económico como en lo creativo. Su apuesta pasa por seguir mostrando el valor del trabajo artesanal y reforzar el vínculo con el público.

Artículos de cerámica de 'El Chaflán de Martamorfismo'. / Cedida a El Periódico Extremadura

En cada rincón de 'El Chaflán de Martamorfismo' hay algo más que objetos: hay tiempo detenido, ideas convertidas en materia y una forma distinta de entender el consumo. En una ciudad que a menudo mira a su pasado, proyectos como este demuestran que también se puede construir futuro desde lo cercano, lo cuidado y lo hecho a mano. Porque cuando una tienda cuenta historias, deja de ser solo un negocio para convertirse en parte viva de la ciudad.