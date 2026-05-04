"Tenemos que ir a por nuestros sueños": 1.621 aspirantes empiezan su vida militar en el Cefot de Cáceres

Ventura Torres González tiene 20 años y viene desde Murcia para formar parte del primer ciclo de formación militar en el Centro de Formación de Tropa número uno de Cáceres. Acaba de bajar su maleta del coche y, con sus padres, Ventura y Sonia, se funden en un gran abrazo de despedida antes de entrar al acuartelamiento de Santa Ana cumplir su sueño y ser uno de los 1.621 aspirantes a soldado que inician en el Cefot su trayectoria castrense. "Es lo que he querido siempre. Desde pequeño he pensado en ser militar. No creo que haya nada que me guste más que esto", señala el joven. "Se nos va de casa, muy a nuestro pesar. Estamos contentos por él porque es su ilusión", dicen sus padres. "Sabíamos que era lo que quería. Nosotros también somos militares, además de su abuelo. Lo lleva en la sangre", sentencian. "Espero vivir experiencias nuevas y convertirme en soldado", indica Ventura, que va a la Tercera Sección de la Cuarta Compañía.

El centro cacereño vuelve a situarse como uno de los centros más importantes de formación militar del país y referencia en la instrucción básica de tropa. Con esta incorporación se abre una nueva etapa formativa en la que los futuros militares iniciarán un periodo de instrucción teórica y práctica orientado a su preparación operativa, así como a la adquisición de los valores y procedimientos propios del Ejército de Tierra.

Datos

En total, de los 1.621 alumnos, 1.347 van a la especialidad de Infantería y 274 van a la de Caballería. Hay 1.400 hombres y 221 mujeres, lo que supone casi el 14% del total. Extremeños son 85 y cacereños, 20 (17 hombres y tres mujeres). Su fecha prevista de jura de bandera es el 11 de julio y la fecha de finalización del ciclo es el 23 de octubre. La unidad a la que más alumnos irán destinados será el tercio 'D. Juan de Austria' 3 de la Legión, con un total de 150, situado en Viator (Almería).

Mujeres

De esas 221 mujeres, dos son Alba y Natalia. La primera tiene 23 años y llega con una sonrisa en la cara desde Pallares (Badajoz). La segunda, un poco más seria y nerviosa, tiene 20 y es de Salamanca. No se conocían de nada, pero este lunes por la mañana se han conocido y han compartido las primeras impresiones. Irán juntas a Caballería: "No sé en qué momento ha ocurrido todo esto. El tiempo ha pasado muy rápido. Desde siempre hemos querido ser militares", aseguran.

Miguel Ángel Pastor llega desde Málaga y tiene 24 años. "Llevo queriendo ser soldado desde hace mucho tiempo, desde pequeño. No me he iniciado hasta ahora por temas familiares, pero esto solo se vive una vez y hay que ir a por tus sueños", precisa. Su objetivo es ir a la Legión y en Cáceres va a pertenecer a la especialidad de Infantería. "Espero un cambio de mentalidad en mi vida y sentirme realizado con lo que me gusta", sentencia.

A las camaretas

Ya en el interior de las instalaciones, los alumnos comenzaban a asentarse en las camaretas. Se hacían las camas, colocaban su ropa y conocían a los que van a ser sus compañeros durante los próximos meses. Enrique llega de Sevilla, Carlos viene de Teruel, Jefferson es hondureño, pero viene de Don Benito, Álvaro es de Castellón y César es de Osuna. Apenas acaban de tener sus primeros contactos, pero van a ser compañeros y se van a tener que ayudar en prácticamente todo a partir de ahora.

Y uno de los momentos más duros son las despedidas. Este lunes han tenido que decir adiós a sus padres, hermanos, abuelos, parejas... pero todo con el objetivo de servir a su país y cumplir sus sueños. Alicia y Javier vienen de Madrid para acompañar a Miguel. También está su hermano Iván: "Para nosotros es todo nuevo porque no tenemos tradición castrense. Desde pequeño se juntó con unos amigos y le ha empezado a gustar porque visitaban ferias militares. Tiene 18 años, ha terminado Bachillerato y la selectividad y se ha venido al Ejército", sentencian.