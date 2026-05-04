Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres

Una mujer ha sido atropellada este lunes por la mañana en la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres cuando cruzaba un paso de peatones acompañada de sus dos hijos. El suceso se ha producido en torno a las nueve de la mañana y ha sido confirmado por la Policía Local, según han indicado también testigos presenciales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Local y una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha atendido a la herida y la ha trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres.

Posible deslumbramiento

La principal hipótesis que se baraja es que el conductor del vehículo se habría deslumbrado por el sol en el momento del atropello, aunque las circunstancias del accidente deberán ser aclaradas por la investigación policial.

El atropello se ha producido a primera hora de la mañana, en una zona de tráfico habitual y próxima a la salida de la Ronda Este, por donde circulan vehículos que se dirigen hacia la carretera de Mérida.

Quejas vecinales

El suceso ha vuelto a reactivar las quejas de los vecinos de la zona, que reclaman al Ayuntamiento de Cáceres medidas para mejorar la seguridad vial en la calle. Entre las propuestas planteadas figuran la instalación de un semáforo o la colocación de pasos elevados para obligar a los conductores a reducir la velocidad.

"Son vehículos que salen de la ronda y se dirigen a la carretera de Mérida y van demasiado deprisa para ser una calle de una ciudad, con una velocidad limitada", han señalado vecinos de la zona, que piden una intervención municipal para evitar nuevos accidentes.