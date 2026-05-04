Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WomadCódigo técnicoFábrica de cátodos en MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres

El conductor del vehículo podría haberse deslumbrado por el sol en el momento del atropello

Un ciclista pasea por la calle Juan Solano Pedrero, donde se ha producido el suceso.

Un ciclista pasea por la calle Juan Solano Pedrero, donde se ha producido el suceso. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una mujer ha sido atropellada este lunes por la mañana en la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres cuando cruzaba un paso de peatones acompañada de sus dos hijos. El suceso se ha producido en torno a las nueve de la mañana y ha sido confirmado por la Policía Local, según han indicado también testigos presenciales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Local y una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha atendido a la herida y la ha trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres.

Posible deslumbramiento

La principal hipótesis que se baraja es que el conductor del vehículo se habría deslumbrado por el sol en el momento del atropello, aunque las circunstancias del accidente deberán ser aclaradas por la investigación policial.

El atropello se ha producido a primera hora de la mañana, en una zona de tráfico habitual y próxima a la salida de la Ronda Este, por donde circulan vehículos que se dirigen hacia la carretera de Mérida.

Quejas vecinales

El suceso ha vuelto a reactivar las quejas de los vecinos de la zona, que reclaman al Ayuntamiento de Cáceres medidas para mejorar la seguridad vial en la calle. Entre las propuestas planteadas figuran la instalación de un semáforo o la colocación de pasos elevados para obligar a los conductores a reducir la velocidad.

Noticias relacionadas y más

"Son vehículos que salen de la ronda y se dirigen a la carretera de Mérida y van demasiado deprisa para ser una calle de una ciudad, con una velocidad limitada", han señalado vecinos de la zona, que piden una intervención municipal para evitar nuevos accidentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
  2. Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
  3. Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
  4. El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
  5. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  6. La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
  7. Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo
  8. Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415

Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres

Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres

Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades

Cuatro décadas de teatro y cultura: Alcántara celebra su icónico festival con una semana de humor, actividades para todos los públicos y pasacalles

Cuatro décadas de teatro y cultura: Alcántara celebra su icónico festival con una semana de humor, actividades para todos los públicos y pasacalles

La Junta de Extremadura comprará la Casa Grande de Cáceres para el Museo Helga de Alvear

La Junta de Extremadura comprará la Casa Grande de Cáceres para el Museo Helga de Alvear

PP y Vox llegan a un acuerdo y aprobarán el presupuesto más alto de la historia de Cáceres: habrá bajada de impuestos y un pabellón de ferias

PP y Vox llegan a un acuerdo y aprobarán el presupuesto más alto de la historia de Cáceres: habrá bajada de impuestos y un pabellón de ferias

Viaje sonoro en pleno casco histórico: La electrónica global vuelve a retumbar en San Jorge con Womad Cáceres

La Guardia Civil organiza una nueva batida para buscar a Rosalía Cáceres tras seis años desaparecida

La Guardia Civil organiza una nueva batida para buscar a Rosalía Cáceres tras seis años desaparecida

La marca de moda Silbon aterriza en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres

La marca de moda Silbon aterriza en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres
Tracking Pixel Contents