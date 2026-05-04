La caída del decreto del alquiler deja dudas y prórrogas "en el aire" en Cáceres

El rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto de vivienda, que permitía prorrogar durante un máximo de dos años determinados contratos de alquiler, ha abierto un escenario de incertidumbre que también alcanza a Cáceres. La medida, en vigor desde el pasado 21 de marzo y aplicable a contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, ha quedado sin efecto apenas unas semanas después. Su recorrido ha sido breve, pero suficiente para dejar dudas entre propietarios e inquilinos, especialmente en aquellos casos en los que ya se habían iniciado movimientos al amparo de esa norma.

En la capital cacereña, los profesionales consultados no prevén una afectación masiva en cuanto al número de contratos, pero sí advierten de un problema de "inseguridad jurídica, económica y social", tanto para quienes alquilan sus viviendas como para quienes residen en ellas. El abogado cacereño Alberto Moreno, con experiencia en derecho inmobiliario, considera que la decisión tendrá un efecto reducido a nivel local. En su opinión, la ciudad no concentra "un gran volumen de contratos" afectados por esta situación, aunque sí reconoce que el mercado local del alquiler ya arrastra una situación complicada, con "precios totalmente fuera de lugar".

Por su parte, el presidente de Coapi de Cáceres, Francisco Marroquín, sostiene que el alcance no debe valorarse solo por su dimensión numérica. "A nivel cualitativo y porcentual va a tener el mismo impacto que en el resto de España". Aunque reconoce que los mercados más tensionados, como Madrid, Barcelona o San Sebastián, soportan una mayor presión, entiende que la incertidumbre también puede proyectarse sobre los principales núcleos urbanos de Extremadura, desde Cáceres y Badajoz hasta Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena o Almendralejo.

Dudas jurídicas

Una de las principales incógnitas se concentra ahora en los inquilinos que solicitaron por burofax acogerse a la prórroga mientras el decreto estaba vigente, sobre todo cuando el propietario no respondió o no aceptó expresamente esa continuidad. Moreno recuerda que el decreto tenía rango de norma mientras estuvo en vigor, pero al no ser convalidado por el Congreso "decae totalmente" y desaparece del ordenamiento jurídico, por lo que quienes no hayan obtenido una aceptación clara de la propiedad tendrán muy difícil sostener la continuidad del contrato solo con la solicitud.

El abogado distingue, no obstante, entre los casos en los que el propietario aceptó expresamente la prórroga y aquellos en los que no hubo respuesta. En el primer supuesto, entiende que esos contratos "son los que más posibilidades tienen de que esa prórroga salga adelante", aunque admite que podría discutirse si el consentimiento se prestó bajo una norma que después ha decaído. En el segundo, considera que la solicitud queda prácticamente sin recorrido al estar basándose en "una norma inexistente. Al final, es papel mojado", afirma.

La incertidumbre, en cualquier caso, afecta a las dos partes. Moreno recuerda que el titular de la vivienda puede no saber si está obligado a prolongar el contrato ni hasta qué punto debe respetar una norma ya decaída, mientras que el arrendatario que paga una renta inferior a los precios actuales del mercado tratará de conservar esa vivienda. "Si tiene una renta favorable respecto a los precios actuales, evidentemente se va a agarrar con uñas y dientes a ese contrato", resume.

Revisar cada contrato

Para Marroquín, la clave está en la fecha de inicio y de finalización de cada contrato. "Habría que estudiar caso por caso. No hay una casuística generalizada, es imposible. Hay que tener mucho cuidado con los plazos y con las fechas", subraya. El presidente de Coapi pone como ejemplo la diferencia entre un contrato que finalizara el 1 de abril, con el decreto aún vigente, y otro que venciera el 1 de mayo, ya con la norma decaída. "¿Qué diferencia hay entre un supuesto y otro?", se pregunta.

Esa disparidad, sostiene, puede generar agravios entre propietarios e inquilinos con contratos similares, separados apenas por unas semanas. Por eso considera probable que algunos casos acaben judicializándose. "Seguro que llegará a los tribunales", señala, e incluso no descarta que puedan plantearse cuestiones de inconstitucionalidad si se aprecian situaciones de privilegio o discriminación en función de las fechas concretas de cada contrato.

Evitar los tribunales

Ante este escenario, los dos profesionales coinciden en que la vía más prudente pasa por la negociación. Moreno lo resume de forma directa: "El mejor consejo es negociar, negociar y negociar". A su juicio, un acuerdo entre propietario e inquilino siempre será preferible a abrir un procedimiento judicial.

El abogado recuerda que un pleito puede generar incertidumbre para ambas partes: el propietario puede verse durante meses con el inquilino en la vivienda y el arrendatario queda pendiente de una resolución que no sabe cuándo llegará ni en qué sentido. Además, matiza que cualquier pacto debe respetar los límites de la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde muchas normas tienen carácter imperativo y no pueden modificarse libremente.

En Cáceres, por ahora, esta caída no se traduce en una avalancha de casos, pero sí añade una nueva capa de incertidumbre a un mercado del alquiler ya marcado por la escasez de oferta y la dificultad para acceder a una vivienda a precios asumibles. La clave, según los expertos, estará en revisar cada contrato, atender a las fechas y evitar, siempre que sea posible, que la última palabra la tengan los tribunales.