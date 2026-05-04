Un camión arolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres

La estatua de Leoncia en la plaza de San Juan ha sufrido un atropello que ha provocado su rotura por la zona de los tobillos. Según ha podido saber este diario, la mítica talla de la histórica vocera de El Periódico Extremadura ha sido golpeada por un camión en torno a las dos de la tarde.

Un operativo de la Sección de Mantenimiento del Ayuntamiento de Cáceres ha acudido rápidamente hasta la zona de la plaza de San Juan y ha retirado la estatua, que había quedado caída de cara. Se desconoce si tendrá más daños a causa de la caída.

La estatua de Leoncia, en el suelo. / El Periódico

Tan solo ha quedado anclada en el suelo la parte de los zapatos y los tobillos de la talla. Los operarios han vallado la zona para evitar posibles tropiezos.

Cabe recordar que la talla ya fue retirada en abril de 2023 porque tenía daños en los empeines. Tres años después, vuelve a ser necesaria su retirada y reparación.

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